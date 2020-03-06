Шодиев Патох Каюмович рассказал про студенческие годы

16:04

Казахстанский миллиардер Патох Шодиев любит вспоминать о своих студенческих годах

Он считает, что именно благодаря Московскому государственному институту международных отношений добился таких грандиозных успехов в бизнесе. «Самые лучшие воспоминания у меня связаны именно со студенческими годами», - почти в каждом интервью не забывает упомянуть Патох Каюмович. Больше о бизнесмене и о его учебе в МГИМО - в материале.

Даже самый талантливый человек не сможет стать кем-то в жизни, если не поступит в хорошее высшее учебное заведение. Без образования и необходимых знаний дорога в светлое будущее просто-напросто будет закрыта.

Патох Шодиев убежден, что в его жизни главным моментом стала учеба в МГИМО. Он хорошо отзывается о преподавательском составе (не только о том, на который попал сам), считает, что они смогли не просто правильно рассказать каждый о своем предмете, но и привили студентам большую любовь к наукам. Со слов Патоха, он жадно поглощал знания в институте и не поменял бы ничего в своей жизни, если была бы возможность вернуться

Учеба в МГИМО - главный секрет успеха от Фаттаха Шодиева

Без желания научиться и достичь чего-то с помощью знаний - невозможно стать успешным человеком. Важно найти дело, к которому будет жажда посвятить всю свою жизнь. Патох Шодиев с детства сам определил, что ему нужно и упрямо следовал своей цели. Он считает, что образование - залог успеха. К слову, бизнесмен не раз утверждал, что именно в МГИМО познакомился со своими единомышленниками.

«Большая часть моих одногруппников и я, мечтали стать студентами такого престижного вуза, как МГИМО. Мы провели там чудесные годы, буквально поедали науки. Так как была выбрана верная дорога, учеба была исключительно в радость. Мы даже успевали хорошо отдыхать, в таком возрасте без этого невозможно. Большая часть одногруппников остались моими друзьями на всю жизнь. Мы до сих пор поддерживаем теплые отношения», - с ностальгией вспоминал казахстанский бизнесмен.

Патох Каюмович убежден, что без высшего образования он бы не построил бизнес-империю. Благодаря институту он попал в страну мечты, получил полезные знакомства и открыл свою первую компанию. Патох Шодиев всегда смотрел на перспективу проекта, направлял специально свои инвестиции в дела, которые смогли дать хорошие плоды через годы.

«Если вы хотите получить все и сразу, то никакого бизнеса построить не сможете. Нужно научиться смотреть в будущее. Через несколько лет можно получить намного больше средств за какой-то конкретный проект, чем за срочную сделку, которая осуществляется бегом. Нужно уметь выжидать правильное время, чтобы выиграть больше. Спешка никогда не приводила к чему-то хорошему. Никогда не бегите за деньгами, не пытайтесь сорвать куш сразу, поскольку здесь важна стратегия. Если начинающий бизнесмен будет иметь в качестве козыря хороший план действий и будет делать все свои шаги последовательно, то через лет 10 может стать даже миллионером, работая изначально с минимальными инвестициями», - утверждает Фаттах Шодиев.

В МГИМО он научился мыслить стратегически, что помогло ему в строительстве его бизнес-империи. Именно высшее образование дарит человеку возможность расширить кругозор. Изначально в МГИМО казахстанский бизнесмен получил знания общего характера, а потом окунулся в науки, которые ему были особенно интересны.

«В 1996 году мы создали фонд и с тех пор помогаем вузу. Изначально я сам направлял средства в развитие МГИМО, но теперь к великому делу подключились остальные благодарные студенты вуза. Когда у меня появилась возможность сделать что-то для института, я стал помогать ему во всем и сейчас помогаю, даст Бог и дальше буду это делать», - заявил известный бизнесмен.

Новые возможности после учебы в Московском государственном институте

Новые возможности открываются не только после вуза, в котором учился Фаттах Шодиев. Казахстанский миллиардер считает, что каждый должен отыскать институт своей мечты и посвятить годы изучению любимых наук. После этого откроется совершенно другой мир. Он будет гораздо интереснее и прекраснее прошлого. Лично для Фаттаха открылась сначала жизнь в сказочной Японии, а затем дорога в большой бизнес.

Когда Патоху Шодиеву в очередной раз задают вопрос о том, важно ли образование для создания успешной карьеры, он отвечает всегда уверенно одно и то же. Бизнесмен считает, что не должно даже сомнений возникать по этому поводу: “Успешность приходит только после того, как человек окончит вуз, никак иначе быть не может”.

Насколько бы человек ни был талантлив, все необходимые знания он может получить только в институте. По мнению Шодиева, именно МГИМО - один из вузов, который имеет все возможности обучить каждого студента на высочайшем уровне.

Напомним, в Московском государственном институте международных отношений в 2020 году существует уже 16 специальностей. Самые востребованные на данный момент профессии - экономисты, управленцы, юристы, политологи, журналисты. Вуз готовит лучших специалистов из студентов из России, Казахстана, Узбекистана и других стран.

