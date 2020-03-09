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Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне

12:46 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Инвесторы продолжили продавать акции на фоне выхода России из сделки ОПЕК. Цена на нефть Brent за ночь обвалилась более чем на 30% до $36 за баррель, пишет РБК.

Инденкс Лондонской фондовой биржи FTSE100 обвалился на 8,82% до 5892,79 пункта по состоянию на 11:12 мск, свидетельствуют данные торгов.

Бумаги «Газпрома» упали на 24,82% до $4,12 по состоянию на 11:22 мск, «Роснефти» — на 23,54% до $4,41, «Новатэка» — на 33,6% до $92,5, «Газпром нефти» — на 11,62% до $24,35.

Расписки российского финансового сектора также демонстрируют резкое снижение. Сбербанка — на 27,38% до $9,4, ВТБ — на 23,19% до $0,91.

Расписки «Норникеля» потеряли в цене 10,57% и составили $28,96, НЛМК — понизились на 13,6% до $15,09, «Северстали» — на 18,9% до $9,63, — на 5,89% до $33,08.

В пятницу 6 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о параметрах сокращения нефтедобычи. После прекращения обязательств на рынке может появиться дополнительное предложение нефти в объеме около 2 млн баррелей в сутки.

Азиатские площадки также торгуются в минусе. Японский индекс Nikkei упал на 5% до 19670 пунктов, гонконгский Hang Seng - на 4,5% до 24967 пунктов.

Темы: Мировые биржи и рынки ценных бумаг
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