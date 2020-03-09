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Мировые цены на нефть пробили прежний минимум

10:06 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель, продолжив падение, пишет РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

По словам экспертов, нынешнее падение стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.03.2020, 13:09
Гость: ввп

Что за паника. Отзавтракал с сечиным, икра такая же вкусная, и компот льется в рот. А вам держаться, ну и здоровья (но только до 65-ти лет).
09.03.2020, 13:06
Гость: ни колай

таки дно еще не достигнуто, в 91 коми нефть продавала по 8 долларов нефть, правда не знаю кому
09.03.2020, 12:46
Гость: нужно ли валить памятники Ленину?

Этот выход имени Ленина!
Помните с чего начиналась страна террора :
«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
Литвин А. Л. «Красный и Белый террор в России в 1917—1922 годах»
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