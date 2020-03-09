Мировые цены на нефть пробили прежний минимум

10:06

Нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель, продолжив падение, пишет РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

По словам экспертов, нынешнее падение стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.