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США закупят много нефти для стратегического запаса из-за низкой стоимости

10:35 14.03.2020
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Дональд Трамп поручил Минэнерго США закупить большой объем нефти для пополнения стратегических резервов. По его мнению, сейчас самое время для того, чтобы заполнить нефтехранилища по максимуму.

"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также  "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков", пишет "Интерфакс".

 

Темы: США, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 19:51
Гость: Владимир*

Парадоксальный - эко вы мягко, деликатно. Вообще-то вывод идиотский. Я-то грешным делом думал, что любознательный завхоз-европеец хотя бы в купи-продай что-нибудь смыслит.
Далее.
Если увеличивается спрос на товар, то его цена повышается. Истина настолько очевидная, что вывод "европейца" реально идиотский. Ну разве что ненависть к России ему настолько застит глаза, что он несет эту пургу, забывая даже самые элементарные вещи. Лишь бы для России получалось похуже.
14.03.2020, 18:51
Гость: иван з.

Дед, смысл поста кардинально меняется в зависимости от того, где поставить запятую. Одно дело, если после "нефтянку", и совсем другое, если после "СШП".
Куда прикажешь поставить?
14.03.2020, 18:26
Гость: Шмикторс

Срока годности нет. Есть другая проблема. Хранилища успели грибком обзавестись. И по русску научись писать.
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