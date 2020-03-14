США закупят много нефти для стратегического запаса из-за низкой стоимости

10:35

Дональд Трамп поручил Минэнерго США закупить большой объем нефти для пополнения стратегических резервов. По его мнению, сейчас самое время для того, чтобы заполнить нефтехранилища по максимуму.

"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков", пишет "Интерфакс".