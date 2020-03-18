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Греф рассказал о наиболее жестком сценарии кризиса в России

11:13 18.03.2020
Герман Греф
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о наличии трех возможных вариантов развития событий в российской экономике в связи с распространением нового коронавируса.

Как заявил газете "Ведомости" Греф, даже при реализации "самого жесткого сценария" возглавляемая им организация не пробьет нормативы Центробанка по капиталу и пройдет кризис без сторонней поддержки.

"Во всех трех сценариях я вижу, что для Сбербанка и наших клиентов драматических последствий нет", — в частности, заявил он.

По словам Грефа, наиболее стрессовый вариант предполагает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель, снижение курса рубля до ста рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические сдвиги.

"Это совершенно экстремальный сценарий. Худшего мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачи рассматривать совсем уж критический вариант", — подчеркивает Греф.

Он утверждает, что банк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала и сохранит прибыльность, добавив, что реализация худшего сценария приведет к давлению на капитал.

Греф заключил, что кризис оказался более глубоким, чем казался сначала, однако правительства всех стран включились в борьбу с его последствиями.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в мире, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 14:11
Гость: самый лучший сценарий

борьбы с кризисом в России: жёстко пнуть кровососа из Сбербанка и понизить ставки до 1%.
18.03.2020, 13:55
Гость: пенсионер

Греф уже всех достал. Когда же его отправят на пенсию ?
18.03.2020, 13:50
Гость: Старый евrей

Кризис в России начался не из-за "корона-вируса", а из-за коронагрефа, коронакудрина, коронанабиуллиной и прочих недалеких во всех смыслах "реформаторов".
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