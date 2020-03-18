Греф рассказал о наиболее жестком сценарии кризиса в России

11:13

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о наличии трех возможных вариантов развития событий в российской экономике в связи с распространением нового коронавируса.

Как заявил газете "Ведомости" Греф, даже при реализации "самого жесткого сценария" возглавляемая им организация не пробьет нормативы Центробанка по капиталу и пройдет кризис без сторонней поддержки.

"Во всех трех сценариях я вижу, что для Сбербанка и наших клиентов драматических последствий нет", — в частности, заявил он.

По словам Грефа, наиболее стрессовый вариант предполагает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель, снижение курса рубля до ста рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические сдвиги.

"Это совершенно экстремальный сценарий. Худшего мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачи рассматривать совсем уж критический вариант", — подчеркивает Греф.

Он утверждает, что банк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала и сохранит прибыльность, добавив, что реализация худшего сценария приведет к давлению на капитал.

Греф заключил, что кризис оказался более глубоким, чем казался сначала, однако правительства всех стран включились в борьбу с его последствиями.