Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

09:37

Российский рубль занял на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару, пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вмененная волатильность, которая была рассчитана из цен трехмесячных опционов, составила 24,9 процента, отмечает издание.

Рубль уступил только мексиканскому песо с волатильностью 26,5 процента.

В декабре прошлого года российская валюта занимала шестую строчку среди самых волатильных валют, а в начале марта 2020 года, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое.

По данным экспертов, рубль является на текущий момент худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента). Также в пятерку входят норвежская крона и южноафриканский рэнд.

Как отметили аналитики, при сохранении негативных тенденций — продолжения эпидемии и ценовой войны — доллар может достигнуть 100 рублей, однако в перспективе, при исчезновении этих факторов, вернется на прежний уровень.