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Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

09:37 19.03.2020
Обмен валют
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Российский рубль занял на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару, пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вмененная волатильность, которая была рассчитана из цен трехмесячных опционов, составила 24,9 процента, отмечает издание.

Рубль уступил только мексиканскому песо с волатильностью 26,5 процента.

В декабре прошлого года российская валюта занимала шестую строчку среди самых волатильных валют, а в начале марта 2020 года, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое.

По данным экспертов, рубль является на текущий момент худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента). Также в пятерку входят норвежская крона и южноафриканский рэнд.

Как отметили аналитики, при сохранении негативных тенденций — продолжения эпидемии и ценовой войны — доллар может достигнуть 100 рублей, однако в перспективе, при исчезновении этих факторов, вернется на прежний уровень.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 15:22
Гость: Николай

Не "встали" - а "поменяли позу". Государь по-другому не может.
19.03.2020, 15:21
Гость: Николай

Напомните, сколько раз за последние 30 лет цена, скажем на бензин, возвращалась на прежний уровень (ну когда рубль что-то там "отыгрывал")?
19.03.2020, 15:19
Гость: Николай

А вот я бы предпочел з/п вот в этой вечнозеленой бумаге. Она не так игриво себя ведет последние ... десятилетия так скажем.
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