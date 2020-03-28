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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

22:08 28.03.2020
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране.

«Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — цитирует РБК сообщение компании.

Таким образом все ее активы и торговые операции в Венесуэле (или связанные со страной) будут проданы, закрыты или ликвидированы, а после исполнения соглашения и реализации активов одна из 100-процентных «дочек» «Роснефти» в обмен получит пакет в размере 9,6% акций компании.

Темы: Венесуэла, Нефтяная промышленность в России, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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28.03.2020, 22:42
Гость: World

Ну значит
Простота ..........проще
Однако посмотрим
Как тогда "нефти у нас полно"
28.03.2020, 22:41
Гость: anton

Не бросают,а кидают.Проблема не решина а отсточена и санции с Роснефти никто не не снимет пока они не свалят из венесцэлы пихватив ма дуру.Сделка с Китаем уже провалена изза санкций.
28.03.2020, 22:29
Гость: World

Это не существенно уже
Либо герой, либо президнту кинжал в спину
Мадура с изюбром
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