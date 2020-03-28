«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

22:08

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране.

«Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — цитирует РБК сообщение компании.

Таким образом все ее активы и торговые операции в Венесуэле (или связанные со страной) будут проданы, закрыты или ликвидированы, а после исполнения соглашения и реализации активов одна из 100-процентных «дочек» «Роснефти» в обмен получит пакет в размере 9,6% акций компании.