Что такое биткойн и как пользоваться этой сетью

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Биткойн - это цифровая (виртуальная, электронная) валюта, наиболее известная из так называемых криптовалют

Виртуальное в данном случае означает, что «монеты» биткойнов существуют не в физической форме, а только как запись в памяти компьютера.

Биткойн в настоящее время служит главным образом инвестиционным и спекулятивным инструментом, но все больше и больше компаний разрешают ему совершать платежи онлайн.

Для торговли используется аббревиатура BTC. Биткойн далее делится на сатоши (в соответствии с псевдонимом создателя или создателей всей системы, Сатоши Накамото), 1 BTC = 10 сатоши. Валюта Биткойн основана на математическом аппарате, который гарантирует, что невозможно управлять валютой (уничтожать, подделывать, обесценивать и т. Д.) из одного центра. Как это действительно обеспечивается?

Для существования валюты используется так называемая сеть биткойнов.

Сеть используется для следующих целей:

- Выполнение платежных операций

- Подтверждение правильности платежных операций

- Обмен информацией об истории транзакций

- Создание новых денежных единиц (так называемый майнинг).

Сеть Биткойн имеет общедоступный исходный код. Пользователь подключается к сети, устанавливая специальную программу, так называемый биткойн-кошелек для платежей и поступлений, а также, если вы хотите стать майнером, другие программы майнинга.

Майнер - это человек, который решает сложные математические уравнения с помощью вычислительной мощности своего (или арендованного) оборудования.

Затем они получат вознаграждение в виде определенного количества биткойнов за успешное решение. Этот процесс называется майнингом.

Наряду с «майнингом» проверяется правильность платежных транзакций - регистратору фактически платят за проверку и подтверждение транзакций в сети.

Децентрализация и безопасность биткойнов

В сети биткойнов отсутствует центральный компьютер (например банки) для контроля платежей в сети, майнеры предоставляют подтверждение транзакций (конвертацию валюты) в качестве побочного продукта майнинга.

Если платежная транзакция подтверждена, информация о подтверждении копируется на все компьютеры в сети. Поэтому транзакцию очень сложно подделать, и в то же время сбой меньшего количества компьютеров не имеет значения.

Наличие записи подтверждения транзакции позволяет пользователю определенного компьютера узнать историю транзакций учетной записи другого пользователя, если он или она знает свой адрес (учетную запись).

Безопасность транзакций в биткойнах в значительной степени основана и зависит от реальной децентрализации подтверждения валюты – подтверждения от многих низкоэффективных компьютеров.

Таким образом, может возникнуть риск развития высокопроизводительных (например, квантовых) компьютеров.

Алгоритм создания биткойнов

Создание новых биткойн-единиц предопределяется математическим алгоритмом. Алгоритм настроен на предоставление как конечного числа биткойн-единиц, так и скорости создания (извлечения) новых юнитов.

Следовательно, в отличие от обычных валют, подчиняющихся центральным банкам, новые валютные единицы не могут быть созданы внезапно и целенаправленно.

Также нельзя манипулировать стоимостью валюты централизованно. Биткойн-монеты имеют уникальный числовой код. Каждая «монета» уникальна и безошибочна. Окончательное количество биткойн-единиц составляет 20 999 999,9769 BTC.

Алгоритм дополнительно модифицируется таким образом, чтобы количество извлеченных единиц за определенный промежуток времени постепенно уменьшалось. Согласно этому параметру, все биткойны будут добываться в 2140 году (большинство из них уже в 2030 году).

Биткойн-счет

Чтобы покупать и продавать биткойны (например, на бирже) или расплачиваться ними в сети биткойнов, вам необходимо установить так называемый биткойн-кошелек.

Это компьютерная программа, которая соединяет ваш компьютер с компьютерами других пользователей в сети биткойнов.

Только вы можете получить доступ к своему кошельку с помощью ключа (пароля). Вы создаете учетную запись в своем кошельке – уникальный адрес, по которому другие пользователи могут отправлять вам биткойны. Адрес представляет собой строку из 34 символов (например, f5fac1333389a9af526f4cf80019cd3a9d0), которая, как и классический банковский счет, не содержит никакой личной информации. Вы можете создать больше учетных записей. Анонимность также имеет свою отрицательную сторону.

Только владелец адреса знает связь между адресом и человеком. Если вы потеряете ключ от своего кошелька, ваши биткойны будут безвозвратно потеряны.

Еще одной важной особенностью является более простое использование валюты для финансирования преступной деятельности.

Платежи за транзакции. Вам пока не нужно платить комиссию за платежную транзакцию, проверка транзакций выполняется майнерами при извлечении новых единиц.

После того, как окончательное количество биткойн-юнитов будет добыто, майнеры больше не будут вознаграждены майнингом, поэтому будет взиматься плата за транзакцию.

Основные свойства биткойна:

- Децентрализация – платежная транзакция защищена и проверена широкой сетью отдельных компьютеров, валюта не зависит от центрального органа или не контролируется центральным органом (банком, государством)

- Во всем мире и без ограничений – транзакция зависит только от интернет-соединения и функциональности сети биткойнов

- Безопасность и прозрачность – надежное шифрование обеспечивает защиту от хакеров, включая все транзакции в общей истории прозрачности

- Анонимность – никакая личная информация не связана с платежной транзакцией, только владелец аккаунта знает связь между аккаунтом и лицом.

- Низкие или нулевые комиссионные за транзакции – расходы на использование сети в основном покрываются вознаграждением майнинга (до тех пор, пока не будет извлечен финальный биткойн)

- Транзакция безотзывная – если ваша транзакция имеет право на подтверждение, она безотзывна.

Некоторые из вышеперечисленных свойств имеют относительную или временную ценность, некоторые из них утратили свое значение с момента образования первых биткойнов.

Летом 2017 года майнеры проголосовали за будущее обновление протокола биткойн. Не было единого мнения по поводу обновления, и была создана новая, очень похожая валюта, Bitcoin Cash.

Покупка и продажа биткойнов

Вы можете купить Bitcon напрямую - в интернет-обменном пункте (например, Changelly, Coinbase, Simplecoin), на криптовалютных биржах (Bitfinex, Bitstamp) или в банкоматах Bitcoin. Вы можете зарабатывать деньги на росте биткойнов даже без владения биткойнами, используя так называемый CFD, который предлагает торговые платформы (Plus500, eToro).

Биткойн майнинг

Майнинг может выполнять любой владелец компьютера с достаточно мощным оборудованием.

В случае с биткойнами, однако, индивидуальный майнинг уже настолько дорог, и его доходность настолько неопределенна, что майнеры группируются в так называемые пулы или создаются крупные фермы майнинга биткойнов.

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