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Белоруссия запретила экспорт гречки. лука и чеснока

15:55 1.04.2020
© KM.RU, Елена Колебакина
© KM.RU, Елена Колебакина

Белоруссия устновила временный запрет на вывоз за пределы республики лука, чеснока и гречки вне зависимости от страны их происхождения, говорится в постановлении Совета Министров Белоруссии.

"Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу",  - поясняется в сообщении.

Запрет будет действовать в течение трех месяцев.

31 марта коллегия Евразийской экономической комиссии ввела запрет до 30 июня на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и из России, отдельных видов продовольственных товаров. Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника, сообщает "Интерфакс"

Данная мера позволит обеспечить свое население достаточным количеством этих необходимых товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Темы: Белоруссия
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 22:50
Гость: гурман

Главное, чтобы белорусские бананы с креветками не тормозили.
01.04.2020, 19:01
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«...вне зависимости от страны их происхождения»! О каГГ! Ещё одни чехи, тока уже среди «братов». Чехи, таки, маски чужие заныкали, а эти жрачку :-) Далеко Батька пойдёт, особенно если не послать. Тема «браЦства», как никогда, актуальна на всей планете. Остаётся тока надеяться, что тема «Миру мир!» ещё в тренде.
01.04.2020, 17:37
Гость: личный опыт

Положим, это не Белоруссия сделала, а те страны, которые через бульбашей впаривали россиянам самый дешевый и вредный контрафакт с украины да и со всей европы.
Показательно, что картофеля нет в списке, которого у бульбашей завались, потому что они его сами производят.
Ха-ха-ха.
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