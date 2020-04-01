Белоруссия запретила экспорт гречки. лука и чеснока

15:55

Белоруссия устновила временный запрет на вывоз за пределы республики лука, чеснока и гречки вне зависимости от страны их происхождения, говорится в постановлении Совета Министров Белоруссии.

"Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу", - поясняется в сообщении.

Запрет будет действовать в течение трех месяцев.

31 марта коллегия Евразийской экономической комиссии ввела запрет до 30 июня на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и из России, отдельных видов продовольственных товаров. Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника, сообщает "Интерфакс".

Данная мера позволит обеспечить свое население достаточным количеством этих необходимых товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.