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Количество банкротств физических лиц за год выросло на 68%

10:11 7.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Число банкротств физических лиц в январе-марте 2020 года увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,4 тыс. граждан, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные единого федерального реестра "Федресурс".

Лидерами по росту несостоятельности в I квартале 2020 года стали Краснодарский край, где количество банкротств выросло на 117,8% и составило 1,2 тыс. граждан, Московская область - 1,3 тыс. (больше на 64,2%), а также Москва - 1,4 тыс. ( на 40,5% выше показателя предыдущего года).

Отмечается, что 93% процедур запускали сами должники.

"Эта тенденция - следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях самой процедуры. Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год", - цитирует издание руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина.

При этом количество банкротств юридических лиц снизилось до 2,6 тыс. фирм, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году.

Эксперты считают, что в ближайшее время число банкротств как физических, так и юридических лиц будет расти. Это связано со сложной экономической ситуацией из-за вспышки коронавирусной инфекции. Принятые правительством меры помогут лишь смягчить удар по компаниям.

Правительство РФ ранее приняло первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от пандемии отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний и запускаются специальные кредитные программы.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 17:16
Гость: stalker

А где вы тут злорадство увидели ? Это констатация факта. А факты являются упрямой вещью. А непонимание этого является свидетельством узости мировозрения и ущербным уровнем экономической грамотности.
07.04.2020, 15:22
Гость: личный опыт

Нет это говорит о том, что в определенный момент в пространстве и времени совпали люди из двух категорий буратин: один - банковский работник, принявший решение о выдаче кредита, второй - решивший кредит взять, без понимания с чего будет отдавать.
07.04.2020, 15:01
Гость: Злорадство

уместно только для лиц с ущербной психикой и раненным в мозг менталитетом.
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