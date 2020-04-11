]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Вице-президент ЛУКОЙЛа Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

17:17 11.04.2020
Леонид Федун. Фото с сайта eurosport.ru
Материалы по теме:

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал Федун, отвечая на вопрос РБК, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн барр. до 8,5 млн барр. в сутки.

Вице-президент компании объяснил, что если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, то через 40-45 дней все нефтехранилища мира оказались полностью «залиты». По его словам, России все равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по $15-20 за барр.

Заключение же сделки должно сохранить диапозон цен на нефть в районе $30-40 за баррель. При такой стоимости Россия будет получать до $70-80 млн в день, что оправдывает сделку, сказал Федун.

Кроме того, вице-президент ЛУКОЙЛа указал на возможность нефтяной войны с Саудовской Аравией. Соглашение с ОПЕК смогло ее остановить, так как теперь Эр-Рияд не сможет занижать цены на рынке, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак. До заключения сделки Саудовская Аравия уже начала «очень агрессивно» демпинговать, предлагая свою нефть в Европе по стоимости $10 за барр.

Темы: Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.04.2020, 00:18
Гость: Именно так,

Именно так. Получать доход, не значит командовать или разбираться. Он там в качестве крупного акционера проходит, что даёт СМИ говорить о нем как совладельце.
12.04.2020, 00:16
Гость: О. Вы даже не в курсе.

На самом деле это саудиты отказались принимать разумные доводы. И именно они поняли ту глупость, которую совершили. И именно они первые начали заискивать перед Трампом. И именно Трамп дважды вчера звонил темноликому. И именно впервые удалось склонить амеров к некоторому консенсусу в этой области. Это вам не табуретки расставлять перед клавиатурой. Сами то на что способны, подземелец, вы наш? Свистеть в интернет?
12.04.2020, 00:10
Гость: Вам бы зазывалой

В кабаке работать, милейший. Хорошо бы зарабатывали. Но похоже и сейчас что-то перепадает. Хотя, говорят, Алеша Навальный, жаден до неприличия.
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации