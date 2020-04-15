Алексей Кудрин допустил изъятие денег со счетов и вкладов физических лиц

13:06

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что через 3-6 месяцев кризис затронет российские банки.

При этом он допустил возможность использования для борьбы с кризисом 30 трлн рублей, которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По его словам, эти средства могут быть привлечены государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

«Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю, банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса, я думаю, такой маневр очень оправдан», - цитирует РБК слова Кудрина.