]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Алексей Кудрин допустил изъятие денег со счетов и вкладов физических лиц

13:06 15.04.2020
Алексей Кудрин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что через 3-6 месяцев кризис затронет российские банки.

При этом он допустил возможность использования для борьбы с кризисом 30 трлн рублей, которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По его словам, эти средства могут быть привлечены государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

«Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю, банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса, я думаю, такой маневр очень оправдан», - цитирует РБК слова Кудрина.

Темы: Коронавирус, Вклады физических лиц в России, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации