]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Минтруд за неделю получил 180 тыс заявок о пособиях по безработице

07:21 16.04.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Минтруд за неделю получил более 180 тысяч заявлений о пособиях по безработице, пишет "Интерфакс".

Как отмечает агентство, с 9 апреля ведомство открыло электронный порядок регистрации безработных и за неделю было получено более 180 тысяч заявлений на регистрацию. Между подачей заявления и постановкой на учет в качестве безработного проходит 10 дней. 

Отмечается, что без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44 000 человек (6,36%). С их же учетом показатель может вырасти на четверть, до потенциально 915 000 человек, если всех их зарегистрируют.

Ранее в Минтруде сообщали, что все безработные, вставшие на учет в органы службы занятости с начала марта, получат максимальное пособие в 12 130 рублей и еще доплату по 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

"Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг", - заявил министр труда Антон Котяков.

По его словам, чиновники учитывают тех, кого перевели на неполную занятость или на удаленную работу. Также мониторинг должен учитывать планы организаций по сокращению работников. К сервису подключены почти 100 000 организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех работающих в России.

Темы: Экономический кризис в России, Рынок труда и безработица в России, Экономическая ситуация в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации