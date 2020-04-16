Минтруд за неделю получил 180 тыс заявок о пособиях по безработице

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Минтруд за неделю получил более 180 тысяч заявлений о пособиях по безработице, пишет "Интерфакс".

Как отмечает агентство, с 9 апреля ведомство открыло электронный порядок регистрации безработных и за неделю было получено более 180 тысяч заявлений на регистрацию. Между подачей заявления и постановкой на учет в качестве безработного проходит 10 дней.

Отмечается, что без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44 000 человек (6,36%). С их же учетом показатель может вырасти на четверть, до потенциально 915 000 человек, если всех их зарегистрируют.

Ранее в Минтруде сообщали, что все безработные, вставшие на учет в органы службы занятости с начала марта, получат максимальное пособие в 12 130 рублей и еще доплату по 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

"Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг", - заявил министр труда Антон Котяков.

По его словам, чиновники учитывают тех, кого перевели на неполную занятость или на удаленную работу. Также мониторинг должен учитывать планы организаций по сокращению работников. К сервису подключены почти 100 000 организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех работающих в России.