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Центробанк потратил более 30 млрд рублей на поддержание курса рубля

13:12 22.04.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России отчитался о рекордных тратах на бирже для поддержания курса рубля. Так, 20 апреля было потрачено 16,8 миллиарда рублей (222 миллиона долларов), свидетельствует отчетность регулятора на 21 апреля.

Начатые весной текущего года валютные интервенции ранее не доходили до таким сумм. 

В предыдущие торговые сессии Центробанк также устанавливал рекорды, отдавая на поддержание курса национальной валюты более 10 миллиардов рублей в день.

Такие расходы позволили рублю не упасть слишком сильно, пишет «Лента.ру». При этом отмечается, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее намекала на скорое снижение ключевой ставки (не исключено, что в текущем месяце), что окажет дополнительное давление на рубль.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 20:33
Гость: Да уж

Экспортировать осталось только духовные скрепы по 3 копейки за пучок, нефть особо не нужна , газ тоже под вопросом..а больше в Великой поднявшейся с колен ничего не производится в сколь нибудь значимых масштабах..точнее сказать и нефть с газом не производство , ибо оборудование новое поставляется с загнивающего запада.
22.04.2020, 17:46
Гость: Иван Иваныч

Ну 220 млн вообще "рояли не играет". И укреплять его нечего. Спрос на нашу продукцию только возрастёт.
22.04.2020, 17:14
Гость: Жека

Продали СБер чтобы в рубль 30 лярдов вложить?
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