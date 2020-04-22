Центробанк потратил более 30 млрд рублей на поддержание курса рубля

13:12

Банк России отчитался о рекордных тратах на бирже для поддержания курса рубля. Так, 20 апреля было потрачено 16,8 миллиарда рублей (222 миллиона долларов), свидетельствует отчетность регулятора на 21 апреля.

Начатые весной текущего года валютные интервенции ранее не доходили до таким сумм.

В предыдущие торговые сессии Центробанк также устанавливал рекорды, отдавая на поддержание курса национальной валюты более 10 миллиардов рублей в день.

Такие расходы позволили рублю не упасть слишком сильно, пишет «Лента.ру». При этом отмечается, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее намекала на скорое снижение ключевой ставки (не исключено, что в текущем месяце), что окажет дополнительное давление на рубль.