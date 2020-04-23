Центробанк попросил ограничить публичную активность Глазьева

21:25

Предложение министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева о введении налога на валютные спекуляции не понравилось Центробанку, и он обратился с просьбой к Минэкономразвития "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ.

Претензии ЦБ возникли после публикации доклада ЕЭК, в котором Сергей Глазьев - давний оппонент Банка России - предложил реализовать ряд стабилизационных мер, а именно: нейтрализовать атаки валютных спекулянтов, которые используют колебания нефтяных цен и манипулируют с курсом рубля.

ЕЭК призвала ввести налог на все валютные операции, кроме торговых, чтобы ограничить вывоз капитала за рубеж, пишет "Интерфакс".

В ЦБ подобные заявления сочли недопустимыми в нынешней экономической ситуации и несущими "репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России".

Сергей Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с "валютными спекуляциями", обвиняя Центробанк в том, что, перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам.

Экономист Сергей Глазьев до октября 2019 года являлся советником президента России Владимира Путина. В настоящее время он занимает пост министра по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.