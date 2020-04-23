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Центробанк попросил ограничить публичную активность Глазьева

21:25 23.04.2020
Сергей Глазьев © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Глазьев © KM.RU, Алексей Белкин
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Предложение министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева о введении налога на валютные спекуляции не понравилось Центробанку, и он обратился с просьбой к Минэкономразвития  "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ.

Претензии ЦБ возникли после публикации доклада ЕЭК, в котором Сергей Глазьев - давний оппонент Банка России - предложил реализовать ряд стабилизационных мер, а именно: нейтрализовать атаки валютных спекулянтов, которые используют колебания нефтяных цен и манипулируют с курсом рубля.

ЕЭК призвала ввести налог на все валютные операции, кроме торговых, чтобы ограничить вывоз капитала за рубеж, пишет "Интерфакс".

В ЦБ подобные заявления сочли недопустимыми в нынешней экономической ситуации и несущими "репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России".

Сергей Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с "валютными спекуляциями", обвиняя Центробанк в том, что, перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. 

Экономист Сергей Глазьев до октября 2019 года являлся советником президента России Владимира Путина.  В настоящее время он занимает пост министра по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.

Темы: Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 01:00
Гость: Скрынник, Набиуллина.....

МВФовская засланка волнуется, рушится либералистическая воровская система, пора бежать к украденным у России деньгам. Как всегда против неё заведут уголовное дело, когда она уже сбежит.
24.04.2020, 00:13
Гость: советский инженер

Критика Набиуллиной не понравилась? Мешает ей поддерживать валютных спекулянтов? А как же свобода слова - отменить - если Набиуллиной так захотелось? А может саму Набиуллину давно пора отменить?
23.04.2020, 23:12
Гость: -

Продавать и покупать доллар все банки и обменные пункты должны по курсу Центробанка. Разница между покупкой и продажей банками валюты это спекуляция. Центробанк должен изымать у банков завышенную разницу в бюджет.
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