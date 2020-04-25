Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

15:55

Кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия-1".

"Реструктуризация для физических лиц кредитов пользуется огромной популярностью, и у нас уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию. <...> Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 млрд рублей", - отметил Греф.

Глава госбанка также сообщил, что спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок, пишет ТАСС. "Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тыс. предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысяч кредитов", - отметил он.