]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

15:55 25.04.2020
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия-1".

"Реструктуризация для физических лиц кредитов пользуется огромной популярностью, и у нас уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию. <...> Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 млрд рублей", - отметил Греф.

Глава госбанка также сообщил, что спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок, пишет ТАСС. "Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тыс. предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысяч кредитов", - отметил он.

Темы: Банки в России, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.04.2020, 16:58
Гость: М 59

Понятно - у ростовщиков жемчуг будет мелкий.
25.04.2020, 16:33
Гость: Они свое

возьмут.
25.04.2020, 16:29
Гость: Макар

160 млрд руб в масштабе страны копейки. У многих по несколько миллиардов дома лежит просто так.
Плачутся, прибедняются.. а себя, любимых не забывают.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации