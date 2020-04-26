Кудрин предложил оказывать наиболее бедным продовольственную помощь

15:41

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил выделить продовольственную помощь наиболее бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат.

"Сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Кудрина, уровень жизни в России из-за экономического кризиса существенно упадет, поэтому государство обязано в первую очередь прийти на помощь наиболее пострадавшим категориям граждан.

"К сожалению, когда я говорил, что будет больше безработных, снизится зарплата, конечно, это вызовет и снижение уровня жизни. Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5-7%. Это серьезно, поэтому по-другому государства должны сегодня подходить, чем в предыдущие кризисы, к помощи. На первом месте - человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства - что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис", - приводит слова Кудрина ТАСС.