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Кудрин предложил оказывать наиболее бедным продовольственную помощь

15:41 26.04.2020
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил выделить продовольственную помощь наиболее бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат.

"Сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Кудрина, уровень жизни в России из-за экономического кризиса существенно упадет, поэтому государство обязано в первую очередь прийти на помощь наиболее пострадавшим категориям граждан.

"К сожалению, когда я говорил, что будет больше безработных, снизится зарплата, конечно, это вызовет и снижение уровня жизни. Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5-7%. Это серьезно, поэтому по-другому государства должны сегодня подходить, чем в предыдущие кризисы, к помощи. На первом месте - человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства - что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис", - приводит слова Кудрина ТАСС.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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26.04.2020, 21:18
Гость: дед Василий

Мало данных, конечно.
Но я бы поинтересовался, не закупило ли американское посольство "дезинфицирующие" спреи через дипломатическую почту.
И что в них пришло на самом деле.
26.04.2020, 20:56
Гость: 2704

Подленькое лукавое заигрывание перед избирателями. ЛИЦЕМЕР!
26.04.2020, 20:21
Гость: личный опыт

Китай - это походу был отвлекающий маневр (и Россия на него попалась), а основной удар был нанесен по России через Европу, потому что именно между Европой и Россией существует максимальный поток людей. Прямо по России изнутри нанести удар сразу было бы невозможно, так как очень подозрительно - невозможно объяснить "естественную" причину его появления. А с Китаем идеальная отмазка получается: мышь-змея-китайский турист-Европа-Россия.
Только Россия способна сегодня физически уничтожить США, поэтому именно она главный противник пиндосни и против ее нацелен биологический удар.
Не нужно успокаивать себя и надевать розовые очки. Это не передел собственности - это третья мировая биологическая прокси-война с целью уничтожения России.
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