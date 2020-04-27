Черный пиар может уничтожить конкурентов в бизнесе или возвеличить компанию, сделав ее невероятно популярной

21:05

Что такое черный пиар и для чего его используют. Отрицательные и положительные стороны. Как заказать антипиар противника, уничтожить конкурентов и раскрутить свой бизнес. Ресурсы интернета в борьбе за рынок.



От любви до ненависти: тайны черного пиара

О том, что такое пиар, знают все. Каждый из нас использует его магическую силу, не думая о сути. Отпуская комплименты окружающим – врачам, продавцам, коллегам, сами того не ведая, мы создаем образы людей, близких к идеалу.

В наши дни аббревиатура PR используется широко – от идентификации служб связей с общественностью, которые присутствуют практически в каждой структуре, до действий, связанных с формированием позитивного имиджа определенного человека, компании, какой-либо партии или общественного движения. Неслучайно в числе синонимов пиара есть такие понятия, как «пропаганда», «реклама», «раскрутка».

Впрочем, в синонимическом ряду встречаются слова, заставляющие взглянуть на PR в ином ракурсе: «показуха», «жульничество», «надувательство». Это относится к пиар-методике, направленной на устранение конкурентов. В обществе такие действия носят название «черный пиар», заказать его можно здесь - https://заказать-черный-пиар.рф/

Маска, я тебя знаю

Оба понятия – как белый, так и черный пиар – считают детищами XX столетия. Аббревиатура PR, ставшая едва ли не символом информационного могущества, произошла от английского сочетания «public relations», что в переводе означает «общественное мнение». Однако корни самого явления, в том числе и того, что окрашено в черный цвет, уходят вглубь времен.

Еще в эпоху Древнего Рима и Древней Греции существовали ораторы, отличавшиеся умением убеждать граждан в правильности действий правителей. И были их антагонисты, которые зарождали сомнения и смуту в сообществе. Так что услуги очернения конкурентов, чего бы это не касалось – политики или бизнеса – используются на мировых просторах давно. В США пиар, направленный на устранение конкурентов, применяют с 80-х годов прошлого столетия. Компромат, который оплачивался черным налом, использовали:

• в заказных статьях;

• листовках;

• наружной рекламе.

Но так уж было угодно распорядиться судьбе, что именно в России борьба с соперниками обрела свои национальные особенности, которые дали основание назвать ее черным пиаром.

На войне как на войне

Что же за зверь, этот черный пиар, которого панически боятся политики, бизнесмены и рядовые граждане, не состоящие в «браке» с какой-либо партией или общественным движением? Каким образом из мирного явления пиар по-белому, действующий во благо, превратился в злобную машину, цель которой – очернение конкурентов в бизнесе любым путем?

С появлением Всемирной паутины, скоростью распространения негатива, охвата огромной аудитории, добиться ее стало намного проще, а сроки достижения сократились в разы. Борьба с конкурентами в интернете – один из самых эффективных способов современности. Для чего используют услуги черного пиара, какие инструменты применяют в информационной борьбе с противной стороной, если речь, к примеру, идет о коммерции?

Главная задача пиара по-черному – разбить противника в пух и прах. Избавиться от соперника можно, если заказать антипиар конкурента. То есть:

• подорвав репутацию торговой марки, компании и продукции, распуская грязные сплетни о руководстве, услугах и изделиях;

• внедрившись в компанию под видом нового сотрудника, испортить ее деловой и корпоративный климат. Конфликт внутри любого коллектива действует разрушительно;

• путем тиражирования ложной информации настроить клиентов компании против нее, а затем незаметно перетянуть их на свою сторону;

• внести раздор в отношения с партнерами;

• заказать негативные отзывы о конкуренте, которые будут распространяться в соцсетях, прозвучат в виде комментариев к разгромным статьям;

• завалить форумы огромным количеством восторженных откликов от якобы потребителей продукции и услуг конкурента, вызвав чувство отторжения;

•заняться систематическим распространением фейковых новостей о противнике.

Черные политтехнологи не гнушаются никакими средствами. В ход могут идти не только сфальсифицированные факты, наглый обман, но даже подкуп больших и малых групп населения.

Свой среди чужих, Или польза черного пиара

Но так ли плох и безнадежно страшен пиар по-черному? Что думают о нем наши соотечественники – политтехнологи, крупные бизнесмены и представители малого бизнеса? У каждого из них свой взгляд на это явление и свои аргументы, порой диаметрально противоположные. Но почти все респонденты склоняются к тому, что антипиар конкурентов может оказать неоценимую помощь:

• в ходе предвыборных кампаний откроет глаза избирателям, заставив задуматься о мнимых и истинных достоинствах кандидатов;

• в борьбе за честь бренда подтолкнет руководство крупных компаний и небольших фирм взглянуть на свои товары и услуги глазами потребителя. Нередко это служит серьезной мотивацией для улучшения их качества. Примеров тому – множество.

А как убедительно звучит фраза, претендующая на право стать пословицей: «Черный пиар – это тоже пиар», ведь любое упоминание объекта нападок может стать началом его популярности. Учитывая, что ментальность русского народа заточена не столько на любовь, сколько на сострадание, можно рискнуть, да и заказать черный PR в свой адрес. Не случайно существует мнение, что каждое, в том числе крайне негативное упоминание имени фигуранта в прессе, кроме некролога, работает на его популярность.

Источник: заказать-черный-пиар.рф