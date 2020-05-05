Цена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

19:04

Нефтяные котировки активно растут на торгах 5 мая на фоне надежд игроков рынка на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс».

Так, цена за июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 7,96%, до 30,09 доллара за баррель. В то же время июньский фьючерс на марку WTI (американская нефть) вырос в цене на 16,04%, достигнув отметки в 23,66 доллара за баррель.

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года.

Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства. По прогнозам аналитиков, данные покажут рост запасов на прошлой неделе по итогам 15-й недели подряд. Однако еженедельный прирост запасов сырья замедлится по сравнению с началом апреля, когда они выросли на 19,25 миллиона баррелей.

В мае вступила в силу сделка ОПЕК+. Страны-члены организации условились, что сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.