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Цена нефти Brent поднялась выше 30 долларов

19:04 5.05.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Нефтяные котировки активно растут на торгах 5 мая на фоне надежд игроков рынка на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс».

Так, цена за июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 7,96%, до 30,09 доллара за баррель. В то же время июньский фьючерс на марку WTI (американская нефть) вырос в цене на 16,04%, достигнув отметки в 23,66 доллара за баррель.

В последний раз стоимость нефти Brent торговалась выше 30 долларов за баррель 15 апреля 2020 года.

Между тем специалисты S&P Global Platts говорят о замедлении роста запасов нефти в США. Это свидетельствует о сокращении производства. По прогнозам аналитиков, данные покажут рост запасов на прошлой неделе по итогам 15-й недели подряд. Однако еженедельный прирост запасов сырья замедлится по сравнению с началом апреля, когда они выросли на 19,25 миллиона баррелей.

В мае вступила в силу сделка ОПЕК+. Страны-члены организации условились, что сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Темы: Коронавирус, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 22:31
Гость: Зануда

Вот теперь заживет РФ! Страшно подумать, какое счастье наступит при $US 33!
05.05.2020, 22:00
Гость: А кабы, не поднявшись, упала цена ниже плинтуса?..

С концами концы ещё сводит РФ,
Покуда есть спрос на метан и на нефть!
Когда же на них он однажды исчезнет,
Какую тогда запоёт она песню?
05.05.2020, 19:40
Гость: Wrangell

Ну, вот, теперь наконец нефтяники законно поднимут цены на бензин, а производители скажут, что поднимут цены на продукты и пр по причине роста цен на топливо.
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