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Министр труда дал прогноз по росту безработицы

09:30 19.05.2020
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Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Уровень безработицы в России может возрасти до 2,5 млн человек, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

В интервью программе "Познер" на Перком канале, Котяков рассказал, что согласно подсчетам уровня безработицы по методике Международной организации труда, безработица может возрасти до 5,3 млн человек.

Глава ведомства считает, что для России это число не критично, в других странах безработица гораздо выше. 

На текущий момент безработица в стране составляет 1,6 млн человек, увеличившись более чем в два раза с середины апреля. Однако это связано не с потерей работы россиянами в последний месяц или два, а с упрощенным порядком получения пособий и увеличения его размера. Так, 45-50% зарегистрированных сейчас безработных не работали минимум год до момента обращения в службу занятости.

Как пишет "Интерфакс", безработица в России считается по двум методикам: подсчитывается общее число граждан, стоящих на учете в органах службы занятости, подсчитывается число фактических безработных по методике Международной организации труда.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 13:46
Гость: ABCD

Конечно, всего будет больше и новых обещаний и новых мигрантов.
19.05.2020, 13:46
Гость: ABCD

"безработица может возрасти до 5,3 млн человек.."
Не проблема. Можно эти 5,3 миллиона вычеркнуть из обещанных добрым царём 25 миллионов "высокотехнологичных рабочих мест" и останется всего 19,7 миллионов "сказочных обещалок".
19.05.2020, 12:37
Гость: Нет, Гозман, нет

Значит Путин будет опять ... - надо больше мигрантов.
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