Акционерам «Газпром» выплатят дивиденды на сумму около 360 млрд рублей

23:22

Совет директоров "Газпрома" в заочной форме одобрил рекомендацию правления выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию. Общий размер выплат может составить 360,784 млрд руб., сообщает "Интерфакс".

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа.

При этом в 1 квартале этого года зафиксированы убытки компании в 308 млрд рублей, что на 51,8 млрд рублей меньше, чем выплатят акционерам, пишет "Рамблер". В 2019 году поставки газового монополиста упали на 35%.

Вознаграждение членам совета директоров по итогам очередного года работы планируется повысить на 2% (от 32,952 млн рублей председателю совета до 26,737 млн рублей участнику, не выполняющему дополнительных функций).