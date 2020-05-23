Разделяй и властвуй

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В современном мире проблема мусора стоит очень актуально

Так, за год взрослый человек производит до 500 кг мусора. Поэтому хранение и утилизация пищевого, строительного и прочих видов мусора занимает мысли очень многих людей, начиная от экологов и активистов, заканчивая чиновниками и предпринимателями.

Пусть проблемы сортировки и утилизации решают экологи, а мы с вами поговорим об одном из самых важных элементов во всем процессе — о мусорных мешках.

Наверное, каждому взрослому человеку знакома ситуация, когда мусорный мешок полон, его пора выбрасывать, а он рвется в самый неудачный момент и в самом интересном месте. Это действительно может испортить настроение любому. Поэтому каждый стремится выбрать прочные, надежные мусорные мешки по приятной цене. Российские домохозяйки предпочитают выбирать качественные мусорные мешки, которые не подведут в самый неподходящий момент.

Современный рынок предлагает огромный выбор мусорных мешков, которые отличаются по:

Объёму. (20 л, 35л, 60 л и т.д.)

Количеству в упаковке ( от 20 до 100)

Толщине плёнки (Для бытовых нужд хорошей считается от 7 мкм.)

Завязкам или ручкам.

Цвету.

Особняком стоят в торговом ряду мешки для мусора с пометкой "биоразлагаемые". Это прекрасный способ сохранить экологию планеты, ведь срок их распада занимает 3 года, а не 100 лет, как у обычного полиэтилена. Но пока в силу низкого спроса их можно увидеть очень редко.

Среди прочих равных стоит отметить продукцию компании ООО «Компании МИРПАК». Компания занимает лидирующие позиции на рынке с 1998 года.

В широком ассортименте на сайте компании представлены:

мешки под мусор из ПНД, ПВД, ПСД в том числе и БИО мешки для мусора мешки строительные под собственной торговой маркой MIRPACK от 20 до 400 литров различных цветов; мешки полиэтиленовые в том числе и мусорные - 2- слойные, 3 - слойные по технологии ABA пакеты пищевого предназначения: для завтрака, скатерти одноразовые, пакеты для заморозки; мешки вкладыши и мешки для контейнеров.

ООО «Компания МИРПАК» использует лучшее мировое оборудование, огромный опыт сотрудников, производит контроль качества выпускаемой продукции.

Также на сайте компании представлен широкий выбор хозтоваров высокого качества и по очень демократичным ценам.

Компания приглашает к сотрудничеству магазины всего СНГ и готова обеспечить своевременную и быструю доставку товара.