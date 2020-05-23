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Nordgold в 1 квартале 2020 года увеличила производство золота на 4%

14:12 23.05.2020
Фото с сайта pixabay.com

Nordgold Group в 1 квартале 2020 года увеличил производство золота на 4% в годовом сопоставлении, до 225,9 тыс. унций. Рост произошел в основном за счет увеличения объема переработки руды на рудниках Таборный, Гросс и Суздаль, а также роста коэффициента извлечения на рудниках Гросс, Суздаль и Тапарко, соообщает Finanz.ru.

Производство в 1 квартале сократилось по сравнению с 4 кварталом 2019 года главным образом ввиду естественного влияния зимнего периода на процесс кучного выщелачивания на российских рудниках группы, снижения объема переработки руды и содержания золота на рудниках Bissa-Bouly и Lefa, а также сокращения коэффициента извлечения на Суздале.

Коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) на предприятиях компании улучшился на 59% в годовом сопоставлении и составил 0,73. Все рудники Nordgold отработали 1 квартале 2020 года без смертельных случаев на производстве.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. 

Темы: Экономика
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