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Более половины россиян заявили о снижении зарплат из-за COVID-19

08:45 25.05.2020
Фото © KM.RU
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Более половины жителей России заявили об уменьшении заработной платы на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

О снижении зарплаты с начала действия ограничительных мер заявили 58% трудоустроенных россиян. На прежнем уровне зарплату удалось сохранить лишь 39% россиянам. При этом две трети респондентов также заявили о существенном снижении премиальной части зарплаты.

Об увеличении дохода заявили только 3% респондентов. 

Отмечается, что до начала эпидемии COVID-19 более 80% работодателей заявляли о планах повысить сотрудникам заработные платы. 20% компаний хотели пересмотреть зарплаты уже в январе, 16% - в течение первого полугодия.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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25.05.2020, 13:57
Гость: а у другой половины

зарплат не стало вообще.
25.05.2020, 10:59
Гость: Шило

Сейчас весь Все деньги на маски и перчатки идут. Их наклепали, лет на 20 хватит. Болей на здоровье.
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