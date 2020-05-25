Более половины россиян заявили о снижении зарплат из-за COVID-19

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Более половины жителей России заявили об уменьшении заработной платы на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

О снижении зарплаты с начала действия ограничительных мер заявили 58% трудоустроенных россиян. На прежнем уровне зарплату удалось сохранить лишь 39% россиянам. При этом две трети респондентов также заявили о существенном снижении премиальной части зарплаты.

Об увеличении дохода заявили только 3% респондентов.

Отмечается, что до начала эпидемии COVID-19 более 80% работодателей заявляли о планах повысить сотрудникам заработные платы. 20% компаний хотели пересмотреть зарплаты уже в январе, 16% - в течение первого полугодия.