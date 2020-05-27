Сколько стоят откровения Германа Грефа

18:15

Завидные достижения либералов от экономики простому потребителю обходятся слишком дорого



Фото с сайта kremlin.ru

С цифрами наперевес



Западная Европа, кажется, уже замерла на низком старте в ожидании отмены карантина и самоизоляции. Кто-то продолжает считать убытки, пресса без пафоса и даже без возмущения обсуждает безудержный рост прибылей миллиардеров, а банки на Западе уже отчитываются о росте накоплений широкой публики. Однако ничего подобного из-за стен российских кредитных учреждений пока не слышно.

Безальтернативный лидер банковского сектора, Сбербанк РФ, и вовсе сейчас занят больше тем, что тиражирует на своём YouTube-канале откровенно провокаторскую короткометражку с Фёдором Бондарчуком в роли Мефистофеля. А вместо отчётов о том, как в этой общенародной копилке обстоят дела с народными деньгами, её руководитель спускает аналитикам и СМИ некую общую цифирь.

Итак, судя по отчёту Сбербанка, подписанному лично Г. О. Грефом, чистый процентный доход Сбербанка в 2019 году вырос на 0,6% и составил 1,26 трлн. руб. Чистый комиссионный доход вырос по итогам года на 9,9% - до 469,5 млрд. руб. Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 088,6 млрд. руб., а чистая прибыль увеличилась на 11,2% - до 870,1 млрд. руб.

При этом совокупный объем клиентских средств за год увеличился на 4,4%: средства физических лиц выросли на 6,6%, средства юридических лиц - на 0,3%. Бизнес-эксперты отмечали, что результаты Сбербанка в 2019 г. отразили общие тенденции для банковского сектора страны: снижение темпов корпоративного кредитования при опережающем росте выдачи кредитов физическим лицам.

С точки зрения нормального капиталистического банкира эти показатели и вправду нельзя не признать просто «блестящими». Кредитную петлю на шее у населения, как впрочем, и у бизнеса, надо затягивать и дальше. Но затягивать не спеша.

Операция IPO. Слишком похожа на «Ы»!



Выкладки за подписью председателя правления можно дополнить лишь напоминанием о том, что в мае 2019 года акционеры ПАО «Сбербанк» переизбрали Германа Грефа на четвёртый срок. Он будет занимать пост президента и председателя правления банка до 2023 года.

Судя по всему, это прямая благодарность акционеров за то, что при Германе Грефе стремительно выросли в первую очередь дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка. Хотя о том, что будет выплачено в 2019 году, станет известно только после собрания акционеров. Тем не менее, напомним, что акции Сбербанка – это те самые ценные бумаги, от которых широкую публику вообще-то при всех приватизациях откровенно дистанцировали, а случайных акционеров попросту вышвырнули.

Защитники Сбербанка из числа экспертов и журналистов, которых авторы не собираются обвинять в ангажированности, тут обязательно вспомнят, что Сбербанк участвовал в так называемых народных IPO. Ничего не скажешь, красиво назвали публичное размещение акций ряда ведущих российских компаний и банков - якобы первичное, что весьма спорно при наличии уже толпы действующих акционеров.

Не будем здесь даже пытаться растолковать, что эта операция была покруче, чем раздача ваучеров, тем более что охват был намного уже. Напомним лишь, чем всё в итоге обернулось. Сбербанк подключился к этой компании чуть позже «Роснефти» и ВТБ, причём уже после того, как там летом 2007 года провернули дробление стоимости ценных бумаг.

Одну «старую» обыкновенную акцию номиналом 3 тыс. руб. можно было в чуть ли не в любом отделении Сбербанка обменять на 1000 «новых» номиналом 3 руб. каждая. При этом одна «старая» привилегированная акция (с которой не голосуют, но гарантированно получают дивиденды) номиналом 60 руб. - на 20 «новых» привилегированных с тем же номиналом в 3 руб. каждая.

Спустя совсем короткий промежуток времени все акции всех компаний, которые прошли через IPO, дружно последовали в своих котировках вниз. И это при том, что никакого глобального кризиса и ещё никаких санкций тогда не было. Просто так надо было. Кому, я думаю, объяснять не приходится. Кризис же ещё будет, но позже, по времени вообще очень удачно, чтобы было на что и на кого всё списать.

Однако всё дело в том, что уже в 2010 году цены акций Сбербанка и «Роснефти» превышали цены размещения на IPO. Сразу после кризиса с многомиллиардными вливаниями из бюджета, которые с тех пор никто и не подумал в бюджет возвращать, котировки просто рванули. Но большинство «левых» акционеров к тому времени уже удалось сбросить за борт, как ненужный балласт.

А как раз для этого и были резко снижены те самые дивиденды, стремительным ростом которых теперь приводит в такой восторг своих акционеров председатель правления Герман Греф. Никто, кажется, уже никогда не спросит того же Германа Оскаровича, почему сразу после размещения выплаты на одну акцию ни разу не превышали 0,1 копейки. С учётом упавших котировок вся игра с акциями Сбербанка для простого акционера теряла всякий смысл.

Для простого, но не для того, который имел необходимую информацию, которую, вообще-то, принято называть инсайдерской. За рубежом использование инсайда акционерами или чиновниками в целях собственного обогащения считается одним из самых страшных преступлений. У нас же всё и всем сходит с рук…

Остаётся лишь проинформировать читателей, насколько же за период правления Германа Оскаровича выросли пресловутые дивиденды. Так вот, если по итогам 2007 года они составляли скромные 0,51 руб. на акцию (уже «новую». – Авт.), после чего как-то вдруг сразу упали до 0,1 коп., то по итогам 2018 года достигли уже 16 рублей. Интересно, чем порадует председатель правления акционеров Сбербанка по итогам 2019-го?

…И нас не ждут в Крыму



Только вот что с тех дивидендов простым вкладчикам Сбербанка, которым продолжают навязывать кредиты под 15-20 процентов годовых, сохраняя ставки по вкладам на минимальных уровнях? Наши с вами кровные в Сбербанке не защищают никакими индексациями, и даже не пытаются простимулировать публику, чтобы она эти вклады продлевала и пополняла.

В конторе Германа Грефа совершенно беззастенчиво действуют по принципу «а куда они денутся». Впрочем, чего ещё ждать от монополиста, который с помощью своего главного акционера, Банка РФ, попросту раздавил последние намёки на какую-нибудь конкуренцию в российском банковском секторе.

Однако при этом Сбербанк нарочито демонстративно не работает в Крыму, ссылаясь на необходимость соблюдать интересы миллионов вкладчиков, которые в Крыму не живут. Продолжая при этом стричь комиссионные, как только его карточками рассчитываются где-то «не там».

На взгляд западных и ряда российских аналитиков, отказ Сбербанка от Крыма - это взвешенное решение. Среди новых акционеров банка, из числа тех, кто пришли на смену пострадавшим от народного IPO, немало западных фондов, и санкции могут просто обрушить его капитализацию. Действительно, заморозка внешних активов может ударить и по вкладчикам банка, а это почти всё население России.

Авторам пока не совсем понятно, как ухитряются обходить западные санкции, да ещё и не заламывать при этом немыслимые кредитные проценты, банки, в том числе и с участием иностранного капитала, всё-таки работающие на полуострове. Ведь им тоже «вряд ли стоит рисковать котировками акций ради Крыма». Попробуем разобраться в этом вопросе в следующих специальных публикациях с места.

Авторы: Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор