]]>
]]>
Главная Экономика Новости

«Роснефть» предложила выставить на аукцион газовые месторождения в Арктике

14:50 3.06.2020
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил выставить три газовых месторождения в Арктике на аукцион.

Речь идет о месторождениях, расположенных на севере Красноярского края (Дерябинское, Ушаковское, Казанцевское). Суммарные запасы газа в них оцениваются в 128 млрд куб. м.

О письме (было отправлено в апреле) первым сообщил Telegram-канал «Газ Батюшка». Позднее его подлинность РБК подтвердил представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, которой данный документ и был перенаправлен.

По словам Сечина, в рамках проекта «Восток Ойл» компания «Роснефть» могла бы начать разрабатывать в Арктике газовые запасы (в настоящее время добывается только нефть), а в перспективе начать поставки газа по Северному морскому пути.

Темы: Газовая промышленность в России, ОАО «НК «Роснефть»
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.06.2020, 19:30
Гость: чинделе

Уже пора саму "Роснефть" выставить. В комплекте с Сечиным.
03.06.2020, 19:16
Гость: ***

- Гиви, ты можешь купить "Волгу"?
- Вах, зачем мне столько воды и пароходов?
03.06.2020, 18:01
Гость: он сказал "поехали!" и махнул рукой

Какие проблемы !?Научили разговаривать Лифты Роскосмоса голосом Юрия Гагарина,научите и лифты в жилых домах.А потом и метро заговорит Гагариным с конкретным предложением: "Кто на Арктику?Кто желает газонуть по -взрослому !? Тады ,Поехали!"-скажет Гагарин и сразу наступит всеобщий оргазм. Инвесторами целые электрички станут !А пенсионеры услыхав голос Гагарина сразу захотят ещё продлить пенсионный возраст создавая прозапас инвестиционные ожидания
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации