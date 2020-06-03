«Роснефть» предложила выставить на аукцион газовые месторождения в Арктике

14:50

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил выставить три газовых месторождения в Арктике на аукцион.

Речь идет о месторождениях, расположенных на севере Красноярского края (Дерябинское, Ушаковское, Казанцевское). Суммарные запасы газа в них оцениваются в 128 млрд куб. м.

О письме (было отправлено в апреле) первым сообщил Telegram-канал «Газ Батюшка». Позднее его подлинность РБК подтвердил представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, которой данный документ и был перенаправлен.

По словам Сечина, в рамках проекта «Восток Ойл» компания «Роснефть» могла бы начать разрабатывать в Арктике газовые запасы (в настоящее время добывается только нефть), а в перспективе начать поставки газа по Северному морскому пути.