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Совладелец «Норникеля» Потанин лишился $1,6 млрд после авариив Норильске

18:31 7.06.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Состояние одного из ключевых акционеров "Норникеля" Владимира Потанина за день сократилось более чем на 1,6 млрд долларов после инцидента на ТЭЦ в Норильске.

Состояние Потанина в настоящее время оценивается в 24,9 млрд долларов. Таким образом, россиянин вошел в пятерку наиболее обедневших за сутки миллиардеров в мире. Акции российской компании "Норникель" после аварии на ТЭЦ в Норильске упали более чем на 9%, сообщает Nation News.

При этом Потанин владеет 34,6% акций компании.

Один из резервуаров для хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждения, в результате которых произошла утечка 21 тыс. кубических метров топлива. Па факту происшествия прокуратура возбудила три уголовных дела. Президент России Владимир Путин объявил в Норильске положение ЧС федерального масштаба.

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Происшествия, Бизнес и предпринимательство в России, «Норильский никель»
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 00:16
Гость: Деревенский

И всего лишь?Уничтожили жизнь на огромной территории,отравили реку и окружающую землю на сотни лет.Вся эта гадость уйдет затем в море.Это экологическая катастрофа сравнимая с Чернобылем,очистить территорию и реку от соляра,пропитавшего все и вся-нет таких технологий.Это даже не нефть-это гораздо хуже.И все вывод - потерял 1,6 млд.долл.Метод ведения бизнеса Российскими олигархами начинает представлять опасность и для страны и для всего человечества.Ежегодные глобальные лесные пожары,все заваливается мусором,токсичными и радиоактивными отходами,хищническая добыча полезных ископаемых,зверя,рыбы.Такое впечатление,что у власти не граждане страны,а инопланетные чудовища,которым плевать на все и всех.Таких надо отстранятьот любого руководства пожизненно.А тут-потерял 1,6 млд.Да отстегнут ему из госбюджета,с наших налогов.Нифига он не потеряет и никак его не накажут.
07.06.2020, 23:34
Гость: 2020

Наворует еще или друг президент поможет вернуть убытки.
07.06.2020, 22:47
Гость: Путин наставляет главу Норникеля:

- Если бы резервуар поменяли своевременно, разлива топлива можно было бы избежать.
- Ого, оказывается резервуар менять надо было?!!
А мы-то думали, что достаточно обнулить срок эксплуатации и работать как раньше...
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