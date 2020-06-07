Совладелец «Норникеля» Потанин лишился $1,6 млрд после авариив Норильске

18:31

Состояние одного из ключевых акционеров "Норникеля" Владимира Потанина за день сократилось более чем на 1,6 млрд долларов после инцидента на ТЭЦ в Норильске.

Состояние Потанина в настоящее время оценивается в 24,9 млрд долларов. Таким образом, россиянин вошел в пятерку наиболее обедневших за сутки миллиардеров в мире. Акции российской компании "Норникель" после аварии на ТЭЦ в Норильске упали более чем на 9%, сообщает Nation News.

При этом Потанин владеет 34,6% акций компании.

Один из резервуаров для хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждения, в результате которых произошла утечка 21 тыс. кубических метров топлива. Па факту происшествия прокуратура возбудила три уголовных дела. Президент России Владимир Путин объявил в Норильске положение ЧС федерального масштаба.