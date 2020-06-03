В Норильске объявлено ЧС из-за разлива топлива

17:27

Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы МЧС России Евгения Зиничева о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера в связи с разливом дизельного топлива (ДТ) в Норильске (Красноярский край).

Зиничев также пообещал, что к четвергу будут подготовлены предложения о способах утилизации собранных нефтепродуктов, но Путин дал ему время до пятницы, сообщает РБК.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин усомнился, что последствия разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов можно будет устранить без привлечения сил МЧС. Не исключается также привлечение к работам военных.

«Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то, что в 14 днях, а вообще в самой ликвидации... Такой костер на такой площади, такое количество [топлива] это будет большая проблема», - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Напомним, утечка топлива произошла в районе Кайеркан 29 мая. Ее причиной стал поврежденный резервуар хранения на ТЭЦ-3. Как заявили в МЧС, разгерметизацию спровоцировало проседание свай фундамента (прослужили более 30 лет).

По данным Роспотребнадзора, в грунт попало порядка 6000 тонн нефтепродуктов, а в воде оказалось около 15 000 тонн.

Ранее Владимира Путина возмутил доклад красноярского губернатора Александра Усса о ситуации в Норильске. В частности, в конце речи Усс заявил, что «доклад окончен», при этом не предложив никаких решений по устранению. При этом о разливе топлива в Норильске власти узнали только через два дня из соцсетей.

«Что значит доклад окончен, что делать-то? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» - отреагировал Путин.