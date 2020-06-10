«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске

12:17

«Норникель» получит страховую выплату размером в 30 млн долларов за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщают "Ведомости" со ссылкой на финансового директора и старшего вице-президента компании Сергея Малышева.

Страховка покрывала только прямые потери от порчи имущества, без учета будущих потерь компании от ущерба экологии, которые она понесет при ликвидации последствий аварии.

Расходы на устранение последствий ЧП составят 10 млрд руб. ($146 млн), говорил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным 5 июня. В этой оценке Потанин не стал учитывать штрафы, которые компания также готова заплатить.

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.