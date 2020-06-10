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«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске

12:17 10.06.2020
Разлив топлива в Норильске. Фото: baza.io
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«Норникель» получит страховую выплату размером в 30 млн долларов за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщают "Ведомости" со ссылкой на финансового директора и старшего вице-президента компании Сергея Малышева.

Страховка покрывала только прямые потери от порчи имущества, без учета будущих потерь компании от ущерба экологии, которые она понесет при ликвидации последствий аварии.

Расходы на устранение последствий ЧП составят 10 млрд руб. ($146 млн), говорил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным 5 июня. В этой оценке Потанин не стал учитывать штрафы, которые компания также готова заплатить.

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.

Темы: Экология и охрана природных богатств России, «Норильский никель»
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 16:07
Гость: ЧП

Система власти способствует бардаку в стране. ни от кого не скроешь повальную коррупцию в стране. Это происходит по одной простой причине. К примеру бывший глава УФСИН Реймер украл и мущества почти на 3,0 млрд долл получил 8 лет но через 2,5 г вышел на Свободу, так что воруй не хочу№
10.06.2020, 15:21
Гость: просто интересно

И какому же страховому случаю отнесли эту норникельскую аварию с дизтопливом?
10.06.2020, 13:01
Гость: www

Вообще не вериться, что эти 146 мл. потратят на устранение. В Кипре они окажутся.
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