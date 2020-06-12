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В Москве арестовали вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

11:17 12.06.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александра Хуруджи. 

Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб.

По версии следствия, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, в результате которой были отчуждены принадлежащие компании вагоны и она понесла ущерб. Защита Зотова указывала, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны, а также что она не является банкротом и продолжает действовать — разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.

10 июня Зотов прилетел в Москву из Риги в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов.

«Аппарат омбудсмена досконально изучал дело Зотова, также его изучали в рамках взаимодействия с Генпрокуратурой. Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию с момента, как только узнал, что подвергается уголовному преследованию. Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты. Он вернулся в первый день после снятия ограничений, 10-го числа. Следователь согласовывал [его приезд], он знал время рейса, защита предоставила суду соответствующую переписку», — сообщил Хуруджи.

Зотова уведомили, что по возвращении в Россию он будет обязан выдержать двухнедельный карантин, однако вместо карантина он был задержан в аэропорту и доставлен в ИВС. 

Темы: Судебная система в России, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 19:23
Гость: борьба башен за счет бюджета

Одни разрабатывают госпрограммы - другие их гробят. Все при деле.
12.06.2020, 16:54
Гость: Старый евrей

А вор не должен сидеть? Что за индульгенция такая - "список Титова"? Позорище.
12.06.2020, 15:46
Гость: ВДВ

Вообще то никто не обещал этим типам , что не будут задержаны, обещали только разобраться.
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