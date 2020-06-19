Рустам Гильфанов: «Хороший руководитель должен быть лидером»

16:21

В бизнес-литературе есть отдельное направление, посвященное теме управления и создания совершенной команды

Но ни одна бизнес-книга не сделает вас эффективным руководителем, если вы ни дня не управляли коллективом. Умение руководить людьми — навык, который можно приобрести только на практике, считает Рустам Гильфанов.

Рустам Гильфанов

По мнению Гильфанова, руководитель должен обладать лидерскими навыками, то есть уметь влиять на подчиненных. Одним из принципов успешного влияния является сочетание трех основ: высокий профессионализм, делегирование полномочий и эффективная коммуникация.

Высокий профессионализм



Руководитель должен обладать сильной экспертизой в своем направлении и разбираться в специфике бизнеса, видеть глобальные тренды, применять прорывные технологии в управлении бизнесом и повышать конкурентоспособность компании. Руководитель = авторитет для своей команды.

Правильное делегирование полномочий



Делегирование эффективно, если руководитель умеет выбирать сотрудников с нужной квалификацией и опытом. Здесь советую обратиться к формуле: делегирование = постановка задачи + ответственность + полномочия и ресурсы. Бывает, что лидер завязывает все процессы на себя, боясь доверить задачу кому-то другому. Это неправильная стратегия, которая в итоге приводит к конфликтам.

Коммуникация с подчиненными



Главная ценность руководителя — это люди, которых он собрал в команду. Хороший руководитель постоянно общается со своими сотрудниками и дает качественную обратную связь. Можно даже сказать, что он «синхронизируется» с командой, является психологом, вдохновителем и громоотводом для подчиненных.

По мнению Рустама Гильфанова, для современного руководителя крайне важны и личные качества — эмоциональный и кросс-культурный интеллект, отзывчивость и открытость.

Если вы хотите достичь больших успехов, каждый день вкладывайте силы и опыт в свою команду. Гильфанов считает, что лидерство в редких случаях бывает врожденной чертой, поэтому у вас есть все шансы стать лучшим в своем деле и вести большую компанию или свое маленькое дело вперед. Лидерство — это инструментарий, которым можно и нужно пользоваться!

Краткая биографическая справка

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.

Рустам Гильфанов родился 6 января 1983 года в маленьком поселке Басим Пермской области в семье военного и учительницы.

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео. Также Рустаму Гильфанову важно развивать благотворительные проекты на территории Украины, самые масштабные из которых — «ЛакіБукс» и «Бібліотеки Майбутнього».

Гильфанов Рустам женат, воспитывает дочь.