Самоизоляцию в Москве не пережило более 100 магазинов и кафе

10:49

Больше сотни магазинов и кафе закрылись в центре Москвы за период самоизоляции, пишет РБК со ссылкой на анализ специалистов сервиса 2ГИС.

По данным компании, с начала марта по начало июня в центре города перестали функционировать 112 продовольственных и непродовольственных магазинов и мест общественного питания, что составляет 4% от всех торговых точек.

При этом отмечается, что вместе с закрытием старых точек, наблюдались и открытия новых. Всего на центральных улицах Москвы начали работать 39 новых ресторанов и магазинов.

Наибольший удар пришелся на рестораны и кафе. В период самоизоляции прекратили работу 62 заведения, открылись 16. Не вышли после режима самоизоляции 36 непродовольственных магазинов и 14 продовольственных. При этом открылись 15 и 8 точек соответственно.

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце, где закрылись 64 места (33 заведения общепита и 22 непродуктовых магазина), и на Арбате, где перестали работать 10 ресторанов и магазинов.