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Самоизоляцию в Москве не пережило более 100 магазинов и кафе

10:49 19.06.2020
Фото © KM.RU
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Больше сотни магазинов и кафе закрылись в центре Москвы за период самоизоляции, пишет РБК со ссылкой на анализ специалистов сервиса 2ГИС.

По данным компании, с начала марта по начало июня в центре города перестали функционировать 112 продовольственных и непродовольственных магазинов и мест общественного питания, что составляет 4% от всех торговых точек. 

При этом отмечается, что вместе с закрытием старых точек, наблюдались и открытия новых. Всего на центральных улицах Москвы начали работать 39 новых ресторанов и магазинов. 

Наибольший удар пришелся на рестораны и кафе. В период самоизоляции прекратили работу 62 заведения, открылись 16. Не вышли после режима самоизоляции 36 непродовольственных магазинов и 14 продовольственных. При этом открылись 15 и 8 точек соответственно.

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце, где закрылись 64 места (33 заведения общепита и 22 непродуктовых магазина), и на Арбате, где перестали работать 10 ресторанов и магазинов.

Темы: Москва, Ресторанный бизнес и общественное питание
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Комментарии читателей
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19.06.2020, 15:24
Гость: stalker

Так это только в центре Москвы. А по всей Москве ? А по всей стране ? Тут число уже идет не на сотни, а на десятки тысяч. А может и более.
19.06.2020, 14:52
Гость: в не понятке

Неужели ...... на этом успокоется?
19.06.2020, 14:30
Гость: Юляша

Наибольший удар... вот так "удар",для Москвы это меньше статистической погрешности :))
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