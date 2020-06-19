США ввели санкции против Башара Асада и его родственников

10:18

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии.

Как пишет ТАСС, введение новых санкций предусматривает так называемый "закон Цезаря" или иначе "Акт о защите гражданского населения Сирии". В заявлении госсекретаря США Майкла Помпео говорится, что данный пакет санкций является "началом кампании по экономическому и политическому давлению на Асада с целью лишить его доходов и поддержки в ведении войны".

Отмечается, что санкции введены в том числе и против самого президента САР Башара Асада и его супруги Асмы. Под санкции также попали один из крупнейших предпринимателей Сирии Мухаммед Хамшо, дивизия иранских вооруженных формирований "Фатимиюн", младший брат Асада Махер, старшая сестра президента Бушара Асад, 4-я танковая дивизия Сирийской арабской армии.

В целом санкции были введены против 39 лиц и организаций, из них в отношении 15 рестрикции ввел Госдепартамент, а в отношении 24 - Министерство финансов США. В списке фигурирует, в частности, 16 компаний из Сирии, две - базирующиеся в Австрии, а также одна организация из Канады и еще одна - из Ливана.

"Любой, кто ведет дела с режимом Асада, вне зависимости от того, где в мире он находится, может потенциально попасть под ограничения на въезд в США и финансовые санкции", - добавил Помпео, отметив, что санкции будут действовать и усиляться до тех пор, пока "сирийское правительство не согласится на политическое решение конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Санкции не затрагивают гуманитарную помощь жителям Сирии.

Со своей стороны сирийский МИД расценил ужесточение санкций со стороны США "как экономический террор, который является частью развязанной против Сирии кровопролитной войны".