Бизнес-платформа с социальной ответственностью

21:03

Сегодня бизнесу особенно нужны профессиональные сервисы

Бизнес-платформа BEGETON работает над объединением рабочих решений в этой области, чтобы предложить бизнесу лучшие опции в виде удобных специализированных сервисов.

Уникальность платформы BEGETON в том, что она объединила организации и физических лиц в рамках одного сайта. И это, кстати, впервые в России! Это весомое достижение, ведь потребность назрела именно в области коммуникации между представителями бизнеса и их целевой аудиторией. И благодаря BEGETON, человек — персона, физлицо — может получать максимум данных об интересующей его компании — от товаров и спецпредложений до вакансий и отзывов. А представители бизнеса могут более адресно продвигать товары или услуги, находить сотрудников и налаживать сеть деловых знакомств.

Ключевое преимущество платформы BEGETON — ее масштабность, незацикленность на отдельной сфере бизнеса. Многие российские интернет-сервисы узко сегментированы — одни на туризме, другие на ресторанном бизнесе, третьи — на интернет-коммерции. Платформа BEGETON работает с любыми сферами — от общепита, магазинов и отелей до строительства, недвижимости и производства. Чтобы сделать платформу удобнее для предпринимателей, BEGETON непрерывно улучшает свои сервисы, используя актуальные разработки в сфере маркетинга и рекламы. Одно из нововведений в июне 2020 года — корпоративный блог BEGETON, где члены команды BEGETON пишут о том, что волнует их пользователей, отвечают на вопросы, развенчивают мифы, подвергают сомнениям стереотипы.

Еще одно уникальное преимущество BEGETON — его социальная ответственность. Портал облегчает жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп граждан. Благодаря возможностям нашей платформы эти люди — не самые защищенные в нашем государстве — могут узнавать о специальных вакансиях и подбирать для себя оптимальные товары или услуги.

Помимо этого, BEGETON располагает актуальными данными о доступности кафе, ресторанов и гостиниц для людей с инвалидностью — есть ли там пандусы, под каким они углом, есть ли подъемные механизмы для колясок, какова ширина дверных проемов в интересующих вас объектах индустрии гостеприимства. Таким образом маломобильные граждане могут подобрать оптимальный для посещения ресторан или отель, где он не столкнется с непреодолимыми препятствиями. В России, где люди с инвалидностью еще не привыкли к подобным возможностям, такая социальная направленность интернет-сервиса — весомый плюс.