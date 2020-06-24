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«Халява закончится»: министр труда Башкирии призвала людей искать работу

13:34 24.06.2020
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Помощь государства скоро закончится, и людям необходимо искать заработок, заявила накануне на брифинге правительства вице-премьер и министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Она отметила, что республика уже получила и потратила на пособия безработным около миллиарда рублей из федерального бюджета. В среднем каждый из более 80 тысяч безработных получил прямую поддержку от государства в 10 тыс руб. Запрошено ещё 1,6 млрд руб. Они тоже пойдут на поддержку граждан, оставшихся без работы.

«Но центры занятости населения занимаются не только регистрацией безработных, – цитирует Иванову АиФ. – Главная задача – трудоустройство. К примеру, в июне наши работодатели предложили жителям республики 14 тысяч вакансий. К тому же, выплата повышенных пособий и других изменений – мера временная, ограниченная тремя месяцами. Поэтому людям надо думать о поиске работы, постоянном источнике доходов. Халява рано или поздно закончится, надо думать, чем кормить детей».

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 20:08
Гость: stalker

Работу искать есть смысл, если она имеется в наличии. А вот позаботиться о вакансиях это дело рук как раз министра труда и его ведомства. А если они этим не занимаются, то на фига они сами нужны ? Может им самими работу поискать ?
24.06.2020, 19:31
Гость: AlexIzm

Сепаратисты готовятся к распаду
24.06.2020, 19:30
Гость: AlexIzm

вы допустили маленькую опечатку - правильно так "Ни один не вылетел за это!"
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