«Халява закончится»: министр труда Башкирии призвала людей искать работу

13:34

Помощь государства скоро закончится, и людям необходимо искать заработок, заявила накануне на брифинге правительства вице-премьер и министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Она отметила, что республика уже получила и потратила на пособия безработным около миллиарда рублей из федерального бюджета. В среднем каждый из более 80 тысяч безработных получил прямую поддержку от государства в 10 тыс руб. Запрошено ещё 1,6 млрд руб. Они тоже пойдут на поддержку граждан, оставшихся без работы.

«Но центры занятости населения занимаются не только регистрацией безработных, – цитирует Иванову АиФ. – Главная задача – трудоустройство. К примеру, в июне наши работодатели предложили жителям республики 14 тысяч вакансий. К тому же, выплата повышенных пособий и других изменений – мера временная, ограниченная тремя месяцами. Поэтому людям надо думать о поиске работы, постоянном источнике доходов. Халява рано или поздно закончится, надо думать, чем кормить детей».