Мишустин заявил о росте безработицы в России в 3,5 раза с 1 апреля

19:36

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала апреля текущего года число официально зарегистрированных безработных в России выросло в 3,5 раза.

При этом Мишустин считает, что взрывного роста данного показателя удалось избежать.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», - цитирует слова премьер-министра «Интерфакс».

Данные по показателям были предоставлены Министерством труда. Они основаны на людях, официально зарегистрированных с 1 апреля как безработные в органах службы занятости.