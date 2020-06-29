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Мишустин заявил о росте безработицы в России в 3,5 раза с 1 апреля

19:36 29.06.2020
Фото с сайта government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала апреля текущего года число официально зарегистрированных безработных в России выросло в 3,5 раза.

При этом Мишустин считает, что взрывного роста данного показателя удалось избежать.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», - цитирует слова премьер-министра «Интерфакс».

Данные по показателям были предоставлены Министерством труда. Они основаны на людях, официально зарегистрированных с 1 апреля как безработные в органах службы занятости.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 00:22
Гость: 3,5 раза это не 3,5%!!!

"резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать...", потому что соорудники министерства научились управлять статистикой!..
29.06.2020, 21:42
Гость: Старый евrей

Если 3,5 раза - НЕ ВЗРЫВНОЕ, то увеличение ВВП в 3,5 раза тоже вас не напугает до поноса, господин новый премьер? Так увеличивай!
29.06.2020, 21:41
Гость: чинделе

Напоминает, как в каком-то фильме, маленькая девочка кричит из соседней комнаты: "Папа! Я покакала"! Остальное, понятно, разруливать должен поставленный в известность тот самый папа.
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