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Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

08:51 14.07.2020
Стоп-кадр из видео

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа, пишет РБК.

Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя, рассказал представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте», рассказал Мехмедов. По его словам, за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

В начале июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники КГК изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.

18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико обвинения отрицает.

Темы: Белоруссия, Экономические преступления в мире, Банки в мире
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 10:31
Гость: короче было так!

Схема разработа и обкатана ,но со спецификой."Под давлением Запада и общественности",Лукашенко освобождает Бабарико. Бабарыко включится в выборы.Выиграет их.Лукашенке заслуженная пенсия по старости.А Беларусь вляпается по уши в Россию.
14.07.2020, 09:54
Гость: да-да

Молодец Лукашенко. Вскрывает всю гнилостную сущность всей финансово-банковской системы, построенной в России, которую сегодня монополизирова псевдо-либеральная каста крипто-троцкистов и либерал-космополитов. Система эта закрытая тщательно ими оберегается и туда впускаются только свои по цеху. Всем известно как эта каста мочила частный банк Югра, созданный нашими русскими предпринимателями.
...........
Главная проблема в том, что и руководство ЦБ России тщательно лелеет и оберегает эту систему. И пример тому криминальная история с банком Открытие космополита Бориса Минца, отбывшим недавно всей семьей на ПМЖ в Лондон.
14.07.2020, 09:50
Гость: Skeptik

Понято, деньги можно отмыть
Но ничего не говорят о том откуда они баксы получали!
Как получить те Баксы, чёрную наличность ? Которые отправили в прачечную
В этом главный вопрос
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