Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу

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Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, черная касса действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа, пишет РБК.

Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя, рассказал представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте», рассказал Мехмедов. По его словам, за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

В начале июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники КГК изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.

18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико обвинения отрицает.