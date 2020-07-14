Москва и Минск договорились о поставках нефти

21:52

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин сегодня в Москве подписали три документа в сфере энергетики.

"Мы сегодня подписали три международных документа, - приводит слова Романа Головченко БЕЛТА. - До последнего дня не было понятно точное количество, на которое мы выйдем. Тем не менее задача-максимум выполнена: это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности нефти, в Беларусь".

По словам белорусского премьер-министра, все подписанные документы соответствуют интересам Белоруссии: "Более того, и по строительству атомной станции, и по поставкам энергоносителей они являются очень выгодными для нашей страны. Могу сказать, что только по строительству атомной станции Беларусь получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов".

Касаясь соглашения по условиям поставок энергоносителей, Роман Головченко пояснил, что этот вопрос больше относится к коммерческой сфере. "В принципе, это техническое соглашение, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей в Беларусь", - добавил он.