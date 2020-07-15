«Газпром» повысит цену на газ в России из-за потери экспортных доходов

14:08

Российский газовый гигант «Газпром» намерен повысить отпускные цены на природный газвнутри страны. Вопрос уже согласован с регулирующими органами, решение находится на стадии оформления, сообщил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев

При этом пока еще остается нерешенным вопрос тарифов на транспортировку газа, но все заявки по ценообразованию сданы регулятору в установленные сроки.

Текущее повышение тарифов также может быть связано с колоссальными убытками, которые понесла госмонополия на европейском рынке, пишет Газета.RU.

В I квартале 2020 года «Газпром» зафиксировал рекордный за последние шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 116,249 млрд рублей. Во многом это произошло из-за того, что зима 2019-2020 года выдалась очень теплой. Это снизило спрос на газ, отмечалось рекордное заполнение газохранилищ.

В первые два месяца 2020 года «Газпром» потерял половину своих экспортных доходов — 51,3%.

Доход компании за январь-февраль составил $5,1 млрд. Экспорт газа упал на 24,6% до 32,5 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Стоимость газа опускалась ниже уровня рентабельности для продажи российского сырья в Европе. Без учета экспортной пошлины топливо на хабах Евросоюза стоило меньше, чем в регионах России, прилегающих к западу. Так, в Смоленской и Ленинградской областях газ продавался по $59 за тысячу кубометров. Суммарно с экспортной пошлиной (30%) в Европе он уже должен был продаваться за $84-$85, но спотовые цены в ЕС составляли $80 за тысячу кубометров.

Кроме того, в этих расчетах не учитывается логистическая наценка: в случае самого доступного варианта (по газопроводу «Северный поток») она составляет $22 доллара за тысячу кубометров, еще выше ценник при поставках газа через трубопроводную систему Украины и Белоруссии. В результате госмонополия зарабатывала гораздо больше в России нежели за рубежом.

Ранее стало известно, что экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале этого года снизилась до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее. Об этом сообщается в презентации компании. В IV квартале прошлого года стоимость голубого топлива поставляемого на экспорт в среднем составляла $198 за тыс. куб. м.