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Экономика Китая первой в мире возобновила рост после эпидемии

13:09 16.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Статистическое управление Китая заявило 16 июля, что по итогам второго квартала ВВП КНР вырастет на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится на сайте ведомства.

Этот прогноз оказался выше предположений аналитиков агентства Reuters, которые ожидали рост в пределах 2,5%. Те самым Китай, ставший центром распространения COVID-19, первым в мире начал экономическое восстановление после начала пандемии.

За счет роста во втором квартале Пекину удалось избежать рецессии — ведь в первом квартале ВВП Китая уменьшился на 6,8%. Однако по итогам первой половины 2020 года ВВП страны все-таки сократился на 1,6%.

Восстановление экономики Китая во втором квартале произошло на фоне оживления в сельском хозяйстве (рост составил 3,9%) и промышленности (увеличение на 4,4%). Чуть менее значимый рост продемонстрировала сфера услуг (+1,9%), а розничные продажи хотя и уменьшились на 3,9%, но по сравнению с первым кварталом (–7,6%) показали признаки возрождения. В то же время онлайн-продажи по итогам первого полугодия показали увеличение на 7,3%.

Темы: Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 20:56
Гость: Время Ч.

Смотря какой товар.
16.07.2020, 20:47
Гость: Время Ч.

Как нечему? А инфляция, а пенсионный возраст?
16.07.2020, 20:19
Гость: Гость

Это уже даже не смешно. Чтобы подделывать статистику, нужно тоже знать меру. Когда почти весь мир сидел на карантина и весь этот китайский ширпотреб нафиг был никому не нужен, у них откуда-то нарисовался рост. Ну не берут у нас уже этого дерьма - что я не вижу - просто за бесценок распродают старые запасы. Народ в основном продукты покупает, да и то - отечественные. В смысле другие приоритеты сейчас у людей, да и с деньгами тоже не фонтан. Вообщем задница у них полная сейчас со сбытом, вот и рисуют статистику с потолка...
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