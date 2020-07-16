Экономика Китая первой в мире возобновила рост после эпидемии

13:09

Статистическое управление Китая заявило 16 июля, что по итогам второго квартала ВВП КНР вырастет на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится на сайте ведомства.

Этот прогноз оказался выше предположений аналитиков агентства Reuters, которые ожидали рост в пределах 2,5%. Те самым Китай, ставший центром распространения COVID-19, первым в мире начал экономическое восстановление после начала пандемии.

За счет роста во втором квартале Пекину удалось избежать рецессии — ведь в первом квартале ВВП Китая уменьшился на 6,8%. Однако по итогам первой половины 2020 года ВВП страны все-таки сократился на 1,6%.

Восстановление экономики Китая во втором квартале произошло на фоне оживления в сельском хозяйстве (рост составил 3,9%) и промышленности (увеличение на 4,4%). Чуть менее значимый рост продемонстрировала сфера услуг (+1,9%), а розничные продажи хотя и уменьшились на 3,9%, но по сравнению с первым кварталом (–7,6%) показали признаки возрождения. В то же время онлайн-продажи по итогам первого полугодия показали увеличение на 7,3%.