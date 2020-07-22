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Конгресс США одобрил проект бюджета с санкциями против «Северного потока-2»

08:24 22.07.2020

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, содержащий ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", пишет "Интерфакс". 

Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.

Что касается газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Вторую сенатскую версию оборонного бюджета, как ожидается, верхняя палата Конгресса примет позже на этой неделе.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.

Темы: США, Отношения России и США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 12:38
Гость: Skeptik

Удар по носу кремлевской одигархии
явление позитивное
Потоки жизненно необходимы Германии!
Без дешевых ресурсов страна банкрот!
Потоки жизненно необходимы кремлю и содафонам на пенсиях.
Нечем будет платить холуям режима!
22.07.2020, 12:04
Гость: Александр

Видишь ли, уважаемый Хм, решения в современной России о введении санкций и проч. принимают как раз те, у кого в США (и не только) недвижимость, семьи, вклады и т.д. - правящий класс страны, сырьевой олигархат. Иными словами как в той прибаутке, где пчёлы против мёда...
22.07.2020, 10:45
Гость: Хм

Надо бы против США какие-то контрсанкции устроить. Например, всем российским чиновникам отказать от недвижимости на территории США.
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