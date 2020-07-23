Как сохранить заработанное в «эпохи» кризиса

12:13

Что делать со сбережениями? Как сохранить? Куда вложить? - эти и многие другие похожие вопросы в периоды финансово-экономической нестабильности выходят в топ главных и наиболее обсуждаемых

Это абсолютно понятно, ведь в спокойное время, когда будущее прозрачно и имеет очень понятную траекторию, каждый и сам в состоянии, взглянув вперед, указать на очевидные ответы. Фондовый рынок растет - покупай, рынок скорректировался – покупай. И завтра, и через год - все будет лучше, чем сегодня. Жаль, что экономика и рынки не могут расти все время, и периодически им, как и человеку, нужна пауза для отдыха.

Именно в это время будущее становится непрозрачным настолько, что даже траектория настоящего своей неровностью и непредсказуемостью заставляет спотыкаться даже тех, для кого времена нестабильности наступают далеко не в первый раз. Никто точно не знает, как скоро экономика стряхнет с себя накопившиеся дисбалансы, отдохнет и, накопив силы, вновь вернется на траекторию роста.

Именно в такие моменты мы особенно остро нуждаемся в специалистах, которые умеют в такой сложной обстановке вновь находить те самые очевидные ответы.

Нынешний 2020 год уже совершенно очевидно стал кризисным. Пандемия СOVID-19 на несколько месяцев фактически остановила мировую экономику, обвалив финансовые рынки темпами, невиданными с Великой Депрессии 1930-х годов. Неудивительно, что до сих пор мало кто смог даже примерно оценить, насколько сильным будет этот спад и когда он закончится.

Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году сжатие мировой экономики на 4,5%, а российского ВВП - на 6,6%. Аналитическая компания Hamilton дает близкие прогнозы, но и рассматривает более пессимистичные сценарии, обращая внимание на то, что коварная коронавирусная инфекция не отступает, блокируя попытки государств полностью выйти из карантина. Так что МВФ может и ухудшить текущие прогнозы, как это уже случалось в текущем году. Такая вероятность становится больше, если вакцина не появится к осенне-зимнему сезону, когда заболеваемость респираторными заболеваниями по естественным причинам увеличится.

В этой новой реальности крупнейшие инвесторы в мире, словно сговорившись, высказывают одну и ту же идею: «Классическое понимание инвестирования, в соответствии со стратегией купил-держи мертво, по крайней мере, на ближайшие два-три года». Это и понятно. Реальные процентные ставки по всему миру либо близки к нулю, либо вот-вот уйдут в минус, делая практически бесполезными инструменты с фиксированной доходностью. Можно было бы обратиться к рынку акций, но мультипликаторы для большинства компаний буквально кричат о чрезвычайной “завышенности” текущих цен и высокой вероятности нового спада на фондовых площадках, о чем говорят и аналитики компании Hamilton, подтверждая опасения крупных инвесторов.

Получается странная ситуация, в которой не остается места для классического инвестора, привыкшего оперировать средним горизонтом в 1-3 года. Его выталкивают либо в долгосрочные инвестиции, которые в ситуации структурных изменений в мировой экономике и завышенных цен на активы выглядят чрезвычайно рискованно. Альтернативой являются краткосрочные инвестиции, где для успешной деятельности крайне важны уникальные навыки оперативного прогнозирования, мобильности и гибкости, а также быстрого ориентирования в потоках информации со всего мира.

Для гигантов финансово-аналитического сектора действовать в таких условиях невероятно сложно из-за забюрократизированности и низкой адаптивности к быстроменяющимся внешним условиям. Не удивительно, что компании меньшего размера, с более гибкими системами управления, инновационными моделями прогнозирования и высокой степенью персонализации к клиентам, получают сейчас большое преимущество.

К сожалению, в России, из-за исторического дефицита специалистов “финтеха", подобных компаний явно не хватает, и все-таки они есть. Команда специалистов консалтингово-аналитической компании Hamilton, одна из немногих, кто обладает всеми нужными качествами. Hamilton уже более 10 лет предоставляет полный набор сервисных услуг, как для быстрого получения готовых аналитических решений, так и для их своевременного исполнения.

При этом Hamilton активно взаимодействует и с другими участниками информационно-аналитической индустрии, понимая, что открытость - одно из главных качеств развития. Поэтому совместно с агентством Dow Jones и Прайм, сервисом Trading Central компания успешно развивает и предоставляет доступ к торгово-аналитической платформе желающим максимально эффективно и разумно распорядиться своим капиталом, сделав инвестиционное будущее в столь непростое время вновь прозрачным и очевидным.