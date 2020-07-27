Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

17:05

Курс евро днем 27 июля вырос на 0,58%, до 84,04 рубляю Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Между тем курс доллара снижается на 0,36% — до 71,48 рубля.

Отметим, что Цены на нефть в понедельник не оказывают особой поддержки российской валюте. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent растет на 0,9% и торгуется на уровне 43,7 доллара за баррель. Кроме того, дополнительное давление на курс рубля оказало усиление продаж ОФЗ иностранными инвесторами, так как потенциал роста цены гособлигаций в дальнейшем становится все менее очевидным после произошедших снижений ставки Центробанка.

В то же время 27 июля цена на золото обновила исторический максимум. Металл дорожает на фоне пандемии коронавируса. Инвесторы вкладывают в золото деньги, так как считают его безопасным активом.