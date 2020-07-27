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Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

17:05 27.07.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Курс евро днем 27 июля вырос на 0,58%, до 84,04 рубляю Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Между тем курс доллара снижается на 0,36% — до 71,48 рубля. 

Отметим, что Цены на нефть в понедельник не оказывают особой поддержки российской валюте. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent растет на 0,9% и торгуется на уровне 43,7 доллара за баррель. Кроме того, дополнительное давление на курс рубля оказало усиление продаж ОФЗ иностранными инвесторами, так как потенциал роста цены гособлигаций в дальнейшем становится все менее очевидным после произошедших снижений ставки Центробанка.

В то же время 27 июля цена на золото обновила исторический максимум. Металл дорожает на фоне пандемии коронавируса. Инвесторы вкладывают в золото деньги, так как считают его безопасным активом.

Темы: Валютные торги и обмен валют в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 21:57
Гость: Слона то я и не приметил.

Надо быть внимательным, такое случается ежемесячно на короткие промежутки времени. Если у вас пара долларов, то вы ничего не наварите. Навар пойдет для того, у кого их миллион или больше. Вот и посчитай навар, если продашь эти доллары хотя бы на рубль дороже, за время качка маятника, чем их купил.
27.07.2020, 21:50
Гость: ма

С таким печатанием доллара, все стремительно нищают, кроме сша. Самое время использовать золотой стандарт. Это стабилизирует от инфляции и признают вообще все. С тем что возможно у сша есть, им хватит на месяц
27.07.2020, 21:20
Гость: Не мешайте мне.

"Я тоже встаю с колен"
(Евро)
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