Юрий Пронько: Опасное решение – Минфин готов конфисковывать накопления граждан

Подчиненные министра Силуанова подготовили решение, могущее затронуть любого из нас - о принудительной конфискации денежных средств, которые человек не сможет объяснить

Очень часто российские чиновники совершают ошибки, ещё чаще – из-за своего пофигизма и лени разрабатывают, а после принимают решения, которые подрывают стабильность общества. Таким решением была так называемая пенсионная реформа. Ее автор – российский Минфин. Сейчас подчинённые министра Силуанова подготовили решение, которое может задеть любого из нас. Речь идёт о принудительной конфискации денежных средств, которые человек не сможет объяснить. Соответствующий законопроект уже внесён в правительство.

В Минфине уже заверили, что это просто техническая поправка. Дескать, деньги коррупционеров и сейчас идут в доход государства. Однако юристы обращают внимание, что до сих пор остаётся неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение контролёров. Кстати, как всегда чиновники, не решив этот концептуальный вопрос, прикрылись заботой о простом народе. Ведь полученные деньги пойдут в Пенсионный фонд России. Речь идёт о поправках в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса, которые уточняют перечень доходов бюджета ПФР.

Из заявления пресс-службы Министерства финансов России: "В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения".

В Минфине уточняют, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года. Напомню, сейчас в пользу государства изымается только имущество, если выявлен факт его приобретения на средства, законность которых не подтверждена. При этом в конце прошлого года Конституционный суд дал определение, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами "слуг народа".

Казалось бы, надо радоваться: чиновников, которые превратили службу обществу и государству в "дойную корову" по наполнению своих кошельков, наконец-то накажут. Но, как известно, благими намерениями дорога проложена в конкретном направлении. Серьёзная опасность законопроекта в том, что изъятие доходов в ПФР может коснуться не только чиновников, но и любого из нас.

Фактически в России отменяются институт собственности и презумпция невиновности. Если законопроект Минфина станет реальностью, то каждому из нас придётся доказывать правомерность наличия недвижимого и движимого имущества, банковских счетов и крупных денежных покупок.

Мне, как и большинству из вас, нечего скрывать, но что-то мне подсказывает, что крайними будем мы, а не коррумпированные чиновники и их семьи. "Законопроект Силуанова" дает огромный манёвр для контролёров, но уничтожает само понятие неприкосновенности частной собственности. Если вы накопили денег или ваша бабушка отписала вам наследство, то вам, как потенциальному преступнику, в скором времени придётся доказать законность этого владения.

Иначе полученные деньги могут оказаться в Пенсионном фонде, который, как известно, в России является "чёрной дырой". Туда деньги входят, но куда дальше идут, за "горизонтом событий" не видно. Разве что на строительство новых дворцов ПФР.

Надеюсь, что новый законопроект не постигнет участь одобренной пенсионной реформы и он не превратит граждан России в потенциальных преступников, которым надо доказывать свою невиновность.