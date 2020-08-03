Персоны: Кобзев Игорь Иванович

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12 декабря 2019 г. Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора (ВРИО) Иркутской области

Кобзев Игорь Иванович - российский политик, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области. Родился 29.10.1966 г. в городе Воронеже. В 22 года окончил Воронежское ВВАИУ по специальности инженер. В последствие построил карьеру в структуре органов по делам безопасности, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. В 1999 г. в составе группы МЧС РФ принимал непосредственное участие в ликвидации последствий Второй Чеченской компании.

В период с 2010 г. по 2016 г. - начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области. 1 мая 2019 г. был назначен первым заместителем министра МЧС России.

За свою карьеру в структуре МЧС РФ, Игорь Кобзев принимал непосредственное участие и руководство в разрешении серьезных чрезвычайных ситуаций, таких как:

- участие в тушении лесных пожаров в Воронежской области в 2010 г., когда на борьбу с стихийным бедствием было выделено до 200 единиц специальной техники, включая авиацию, до 4 тысяч сотрудников МЧС РФ. Благодаря слаженным действием органов гражданской обороны, лесоохраны удалось остановить очаги возгорания вдали от крупных городов и избежать случаев смерти среди гражданского населения.

- участие в отправке гуманитарной помощи в Южную Осетию и Абхазию в ходе осетино-грузинского конфликта в 2008 году. В город Цхинвал всего было направлено более 40 автомобилей с гуманитарной помощью, включая продовольствие, медикаменты, теплые вещи.

- руководство по приему беженцев из Украины в Воронежскую область в 2014 году, когда на территории региона было размещено до 6 тысяч граждан Украины, которым бала оказана медицинская помощь, предоставлена крыша над головой.

12 декабря 2019 г. Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора (ВРИО) Иркутской области. После назначения провел несколько встреч с мэрами крупных городов области, в части определения пути дальнейшего развития, разрешения накопившихся оперативных задач.

С апреля 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции по предложению Игоря Кобзева в Иркутской области объявлен карантин. Поэтапное снятие карантина началось с июня 2020 г.

Женат, имеет четверых детей. По оценке сослуживцев и коллег, Игорь Кобзев - требовательный руководитель, особенно обращающий внимание на дисциплину и исполнительность.