Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

12:18

Долг правительства России на фоне кризиса превысил его ликвидные активы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные статистики Минфина и Центробанка. Положительная разница между этими показателями наблюдалась с лета прошлого года.

По данным РБК, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей. Это вызвано последствиями пандемии COVID-19, падением цен на нефтепродукты и разбалансировкой федерального бюджета, поскольку Минфину приходится компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы и наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом.

При этом издание подчеркивает, что сложившаяся ситуация не угрожает стабильности бюджета, однако является «символическим последствием текущего кризиса». Также на резервы правительства повлияла сделка по покупке Сбербанка.

В июле 2020 года сообщалось, что государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам этого года.