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Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

12:18 13.08.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Долг правительства России на фоне кризиса превысил его ликвидные активы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные статистики Минфина и Центробанка. Положительная разница между этими показателями наблюдалась с лета прошлого года.

По данным РБК, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей. Это вызвано последствиями пандемии COVID-19, падением цен на нефтепродукты и разбалансировкой федерального бюджета, поскольку Минфину приходится компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы и наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом.

При этом издание подчеркивает, что сложившаяся ситуация не угрожает стабильности бюджета, однако является «символическим последствием текущего кризиса». Также на  резервы правительства повлияла сделка по покупке Сбербанка.

В июле 2020 года сообщалось, что государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам этого года. 

Темы: Экономика и финансы, Правительство России
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Комментарии читателей
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13.08.2020, 16:50
Гость: А когда

В России не было кризиса ? Начиная с 80х годов прошлого века ? Или Россияне что то упустили ? При зарплатах бюджетников на 2020 год в регионах 10-15 тыщ рублей - 150-170 евро ,таких же пенсиях, и конских ценах. Ну если только ты не из чиновников или ведущих первого канала тв.
13.08.2020, 15:50
Гость: Иван Иваныч

Ну и где ты вычитал про преодоление кризиса без затрат. Сам придумал - сам опроверг?
13.08.2020, 14:49
Гость: ABCD

ну вот, всё становится на свои места. А то уже со всех сторон только и слышу, что мол достижения путинской экономики зашкаливают, по словам доброго царя Россия "без каких либо усилий" преодолела кризис.
Это была даже не экономическая катастрофа, не рецессия, не национальный дефолт, не война с вешней агрессией и бомбёжкой а очень маленькая "пандемия" которую можно было в принципе даже не устраивать. И этого хватило, что бы страна оказалась на грани банкротства.
Я даже боюсь представить, что будет с Россией если США ей всё же заблокируют долларовые транзакции.
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