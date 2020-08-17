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«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

15:46 17.08.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Исследовательский холдинг «Ромир» представил данные июльского исследования, согласно которым личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем это выходит согласно официальным данным. Результаты приводит РБК.

Согласно сведениям «Ромир», инфляция в России в июле 2020 года составила 1,36%. Вместе с тем Росстат заявлял о росте цен в стране только на 0,35%. «Ромир» указывает, что в июле «разница в динамике индекса дефлятора и инфляции Росстата принимает рекордное значение за всю историю изучения. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции».

Расхождение по итогам первых семи месяцев года тоже есть, но не такое значительное — 3 процента против 3,5 процента.

Методика расчета статистического индекса «Ромира», дефлятора, показывает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период, она основана на скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Последняя аккумулирует данные о реальных покупках, совершенных по реальным ценам. «Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя», — поясняют эксперты.

Темы: Экономика и финансы, Росстат
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 21:37
Гость: ой ой ой

как насчёт последних 20ти?
17.08.2020, 21:00
Гость: такс

30 процентов с начала года
17.08.2020, 18:16
Гость: ну

и чо! после переворота 1991 года, устроенного западом вместе с компрадорами, что еще можно фиксировать!! западные ублюд...и!!!
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