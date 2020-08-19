Нефтяники пожаловались Путину на Минфин из-за налоговой нагрузки

12:00

Главы крупнейших нефтяных компании России пожаловались Владимиру Путину на инициативу Минфина по изменению параметров налога на дополнительный доход (НДД).

Письмо подписали Игорь Сечин («Роснефть»), Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Александр Дюков («Газпром нефть»), Наиль Маганов («Татнефть») и Сергей Кудряшов («Зарубежнефть»), сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Путин поручил вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть обращение и представить предложения. Также отмечается, что основным инициатором обращения была «Роснефть».

Напомним, ранее сообщалось о законопроекте, с помощью которого планировалось компенсировать порядка 200 миллиардов рублей. По информации Минфина, именно столько в 2019 году бюджет недополучил от перешедших на НДД месторождений.

При этом сами нефтяники оценивают дополнительные доходы бюджета за 5 лет в 180 миллиардов рублей. По словам представителей нефтянных компаний, в случае принятия предложений Минфина, добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн в течение 10 лет, а потери бюджета составят около 2,5 трлн рублей.

Главы компаний полагают, что министерство вновь «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли» и «нарушает принцип финансовой стабильности».

Напомним, что замминистра финансов и автор системы НДД Алексей Сазанов в начале лета отмечал, что у крупнейших пяти нефтяных компаний «абсолютно никак не изменились инвестиции, разница - ноль, а вот дивиденды за это время выросли в два раза - на 500 млрд рублей».