Россия призвала страны БРИКС отказаться от доллара

23:16

Страны БРИКС могут увеличить объем взаиморасчетов в нацвалютах, это поможет странам - членам объединения снизить зависимость от политики США. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе пятой встречи министров промышленности стран БРИКС.

"Среди прочих аспектов нашего сотрудничества хотел бы упомянуть о возможности увеличения объема взаимных расчетов в национальных валютах. Рациональное, взвешенное использование этого инструмента позволит повысить устойчивость экономик наших стран и снизить зависимость от политики США. Тем более, что для этого у нас имеется специальный институт - Новый банк развития БРИКС. Необходимо сформировать все условия для его более активного использования", - приводит его слова ТАСС.

Новый банк развития БРИКС учрежден на VI саммите объединения БРИКС (России, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.