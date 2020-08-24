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Россия призвала страны БРИКС отказаться от доллара

23:16 24.08.2020
Фото с сайта infobrics.org

Страны БРИКС могут увеличить объем взаиморасчетов в нацвалютах, это поможет странам - членам объединения снизить зависимость от политики США. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе пятой встречи министров промышленности стран БРИКС.

"Среди прочих аспектов нашего сотрудничества хотел бы упомянуть о возможности увеличения объема взаимных расчетов в национальных валютах. Рациональное, взвешенное использование этого инструмента позволит повысить устойчивость экономик наших стран и снизить зависимость от политики США. Тем более, что для этого у нас имеется специальный институт - Новый банк развития БРИКС. Необходимо сформировать все условия для его более активного использования", - приводит его слова ТАСС.

Новый банк развития БРИКС учрежден на VI саммите объединения БРИКС (России, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.

Темы: Россия, Валютные рынки и валютные операции, Страны БРИКС
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 10:08
Гость: майк

Вообще не понимаю, что делает Мантуров с социальным образованием в труде и торговле. И как можно объединять труд и торговлю в одно министерство.
25.08.2020, 09:24
Гость: Вадим

Осенью 2014 года, тоже был разговор об отказе доллара, а в начале 2015 года, Путин уже рассказывал, что один доллар по 45 рублей, это лучше, чем $1 по 31 рублю.
25.08.2020, 09:18
Гость: Герой Труда.

Хе-хе.
-
Наверное дешевеющий рубль привел к тому, что заграничные отели при поездках этой мадам(это не оскорбление, а признание гендерного равенства по ст. 19 конституции) стоят уже не 1,5 млн р/сутки, а 2 млн р/сутки.
-
Вот она(Мантуров) и решила сэкономить и вместо двойной конвертации рубль-доллар-вьетнамский донг иметь одну конвертацию рубль-вьетнамский донг.
-
А если по существу, то она(Мантуров) не понимает, что для КНР в любых внешних расчетах удобнее доллар.
Именно доллар позволяет КНР тянуть щупальца вглубь и вширь США и в любую точку Мира.
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