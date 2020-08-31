Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

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Рабочая версия подготовленного Минэкономики обновленного макропрогноза предусматривает снижение ВВП России в 2020 году на 3,9%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты из документа, который, как ожидается, внесу в правительство 10 сентября. Ранее министерство прогнозировало, что по итогам 2020-го ВВП сократится на 5%.

Согласно новому прогнозу, второй квартал завершился с лучшими показателями, чем ожидалось. Прежде всего, специалисты фиксируют быстрое восстановление внутреннего спроса и макроэкономических показателей. В данный момент рабочую версию прогноза обсуждают профильные ведомства.

«Это означает, что Минэкономики даже при коррекции оценок по сектору малого и среднего бизнеса считает первичные оценки падения ВВП во втором квартале завышенными, а не наоборот», — говорится в материале.

Что касается докризисных показателей ВВП, то они, согласно расчетам ведомства, должны вернуться в третьем квартале 2021 года. В 2022-м ВВП, как ожидается, вырастет на 3,4%, а в 2023 году — на 3%.

Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 году отразится и на цифрах следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в 2021-м будут расти на 3,9%, в 2022 г. — на 5,3%, а в 2023 г. — на 5,1%.